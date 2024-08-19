Какие эстонские блюда шеф-повара предпочитают готовить в День восстановления независимости?
Какие блюда являются любимыми у известных поваров по случаю Дня восстановления независимости Эстонии? Технолог компании Nõo Lihatööstus и признанный шеф-повар Марко Кокманн, а также мастер по приготовлению гриля из BBQ Symphony Райн Кяэрст представляют два простых традиционных эстонских блюда, которые они подадут своим близким на праздничном столе 20 августа.
Любимым блюдом Марко Кокманна является домашний хлеб с копченой ветчиной и выращенными собственноручно помидорами.
„Хлеб должен быть нарезан на достаточно толстые ломти, а ломтики ветчины удобными для еды“, - подчеркнул он.
Между хлебом и ветчиной он намазывает немного масла, а сверху кладет толстый ломтик помидора и щепотку молотого перца.
„Так выглядит настоящий эстонский бутерброд, прекрасно заменяющий традиционный бутерброд с килькой“, - рекомендует Кокманн.
Большой страстью Райна Кяэрста является барбекю и готовка на гриле дома. 20 августа лучший мастер гриля в Эстонии подаст своим близким свиную вырезку BBQ Meistri. Перед приготовлением он разогревает гриль до 180 градусов и кладет на угли кусочек ольхи, чтобы добавить блюду дополнительный копченый аромат. Вырезку он готовит под закрытой крышкой около 25 минут, периодически переворачивая, чтобы не пригорела.
После приготовления он заворачивает мясо в фольгу и дает ему отдохнуть в термокастрюле 7–10 минут, чтобы сохранить сочность.
На гарнир он подает простой овощной салат с помидорами, луком, салатом фризе и огурцами, приправленный оливковым маслом, солью и перцем.
По мнению шеф-поваров эти вкусные и простые блюда станут отличным выбором для празднования Дня восстановления независимости!