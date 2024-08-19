Какие эстонские блюда шеф-повара предпочитают готовить в День восстановления независимости?

Любимым блюдом Марко Кокманна является домашний хлеб с копченой ветчиной и выращенными собственноручно помидорами.

„Хлеб должен быть нарезан на достаточно толстые ломти, а ломтики ветчины удобными для еды“, - подчеркнул он.

Между хлебом и ветчиной он намазывает немного масла, а сверху кладет толстый ломтик помидора и щепотку молотого перца.

„Так выглядит настоящий эстонский бутерброд, прекрасно заменяющий традиционный бутерброд с килькой“, - рекомендует Кокманн.

Большой страстью Райна Кяэрста является барбекю и готовка на гриле дома. 20 августа лучший мастер гриля в Эстонии подаст своим близким свиную вырезку BBQ Meistri. Перед приготовлением он разогревает гриль до 180 градусов и кладет на угли кусочек ольхи, чтобы добавить блюду дополнительный копченый аромат. Вырезку он готовит под закрытой крышкой около 25 минут, периодически переворачивая, чтобы не пригорела.

После приготовления он заворачивает мясо в фольгу и дает ему отдохнуть в термокастрюле 7–10 минут, чтобы сохранить сочность.

На гарнир он подает простой овощной салат с помидорами, луком, салатом фризе и огурцами, приправленный оливковым маслом, солью и перцем.

По мнению шеф-поваров эти вкусные и простые блюда станут отличным выбором для празднования Дня восстановления независимости!