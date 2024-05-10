Их любят все! Четыре рецепта макарон для сытного обеда
Когда не знаете, что приготовить, готовьте макароны, советует „Ева“. Это универсальное блюдо любят все, а вариаций на тему пасты несметное множество. Воспользуйтесь каким-то из рецептов этой подборки, вам точно понравится!
Спагетти с базиликом и баклажанами под сливочным лимонным соусом
Ингредиенты:
200 г спагетти
1 небольшая луковица
4 зубчика чеснока
1 баклажан
1/2 ч.л. дробленого красного чили
5 листиков базилика
150 мл сливок
1 лимон
4 ст.л. оливкового масла соль и перец
Процесс приготовления:
Баклажаны порезать на кубики по 1 см. Обжарить на среднем огне с 2 ст.л. оливкового масла.
Чеснок и лук мелко порубить, добавить к баклажану и готовить до прозрачности лука.
Добавить хлопья чили, перемешать. Продолжить готовить около 5 минут, периодически помешивая.
Добавить нарезанный базилик, приправить солью и перцем, готовить около 3 минут.
Прилить сливки, перемешать и готовить еще 2-3 минуты. Отложить и держать в тепле.
Отварить спагетти аль денте. Воду слить, добавить макароны к баклажанам, перемешать и готовить около 5 минут, пока соус не загустеет. Сбрызнуть соком лимона.
Паста с тунцом
Ингредиенты:
320 г фарфалле (паста-бабочки)
180 г консервированного тунца (без масла)
200 г томатов черри
100 г черных оливок без косточек
100 мл сухого белого вина
1 маленькая белая луковица, 4 столовые ложки оливкового масла
Базилик, соль и перец по вкусу
Процесс приготовления:
Нарежьте луковицу на небольшие кусочки и обжарьте в оливковом масле до золотистого цвета. Добавьте к луку тунец и обжаривайте еще 2 минуты.
Добавьте белое вино, нарезанные на половинки томаты черри (немного придавите их, чтобы сок стекал) и оливки, готовьте 2-3 минуты.
Отварите фарфалле в большом количестве подсоленной воды 10-12 минут до состояния аль денте. Слейте воду.
Вмешайте пасту в соус, минутку подержите на медленном огне. Соль, перец. При подаче украсьте базиликом.
Макароны по-флотски
Ингредиенты:
700 гр говядины (берите мякоть бедра, также вкусно с бедром индейки или 50/50)
1 крупная луковица или 2 средние
1 ст.л. пшеничной муки⠀
1 ст.л. сливочного масла⠀
Растительное масло
Соль, перец черный и душистый, маленькая щепотка мускатного ореха
Корица на кончике ножа
Петрушка
Макароны-ракушки
Процесс приготовления:
Для начинки обжариваем крупные куски мяса на растительном масле, лучше это делать партиями, так как мясо должно схватиться корочкой и обжариться, а не тушиться.⠀
Укладываем в кастрюлю, заливаем кипятком, чтобы только покрыло мясо, немного соли и перца душистого, тушим до состояния, когда мясо будет разваливаться на волокна. За 10 минут до готовности можно положить лавровый лист. По времени зависит от мяса.
Как остынет, мясо выложить, бульон процедить. Мясо разбираем на волокна с помощью двух вилок.
Лук мелко порубить и обжарить до первой золотистости на растительном масле, добавить сливочное, добавить муку и еще жарим 2-3 минуты. Можно ввести немного 10% сливок или жирного молока, хорошо перемешать.
Теперь нужно добавить разобранное мясо, все объединяем в сковороде, вводим бульон частями и тушим, масса немного загустеет. Далее добавляем корицу, черный перец, досаливаем при необходимости, добавляем мелко рубленные листики петрушки.
Соединяем с отварными ракушками, перемешиваем, если соус сильно густеет, то влейте еще бульона или немного воды.
Фузилли с цукини и мятой
Ингредиенты:
Фузилли сухие — 400 г
Цукини — 1 шт.
Лук красный — 1 шт.
Мята — 5 листиков
Чеснок — 1 зубчик
Оливковое масло
Морская соль
Молотый черный перец
Процесс приготовления:
В большом количестве подсоленной кипящей воды сварить пасту, перемешав, чтобы не слиплась, до состояния аль денте, на 1 минуту меньше времени, указанного на упаковке.
В это же время цукини очистить от кожицы, нарезать мелкими кубиками. На сковороде с оливковым маслом и щепоткой пеперончини спассеровать мелко нарезанный лук до мягкости.
Добавить цукини и чеснок, обжаривать еще 3–4 минуты, помешивая. Положить порубленную мяту, посолить, чуть поперчить. Влить маленький половник воды, в которой варится паста, потушить еще 3–4 минуты.
Выложить пасту на сковороду к цукини и хорошо перемешать. При желании перед тем, как выложить на сковороду пасту, можно плеснуть в цукини 1 ст.л. сухого белого вина и дать ему закипеть.
Все, можно подавать, посыпав тертым пармезаном!