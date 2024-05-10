Их любят все! Четыре рецепта макарон для сытного обеда

Для начинки обжариваем крупные куски мяса на растительном масле, лучше это делать партиями, так как мясо должно схватиться корочкой и обжариться, а не тушиться.⁣⁣⠀

Укладываем в кастрюлю, заливаем кипятком, чтобы только покрыло мясо, немного соли и перца душистого, тушим до состояния, когда мясо будет разваливаться на волокна. За 10 минут до готовности можно положить лавровый лист.⁣⁣ По времени зависит от мяса.

Как остынет, мясо выложить, бульон процедить. Мясо разбираем на волокна с помощью двух вилок.

Лук мелко порубить и обжарить до первой золотистости на растительном масле, добавить сливочное, добавить муку и еще жарим 2-3 минуты.⁣⁣ Можно ввести немного 10% сливок или жирного молока, хорошо перемешать.

Теперь нужно добавить разобранное мясо, все объединяем в сковороде, вводим бульон частями и тушим, масса немного загустеет. Далее добавляем корицу, черный перец, досаливаем при необходимости, добавляем мелко рубленные листики петрушки.