Рецепты
10.05.2024, 13:40

Их любят все! Четыре рецепта макарон для сытного обеда

 
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ФОТО: Timolina | Shutterstock

Когда не знаете, что приготовить, готовьте макароны, советует „Ева“. Это универсальное блюдо любят все, а вариаций на тему пасты несметное множество. Воспользуйтесь каким-то из рецептов этой подборки, вам точно понравится!

Спагетти с базиликом и баклажанами под сливочным лимонным соусом

Ингредиенты:

  • 200 г спагетти

  • 1 небольшая луковица

  • 4 зубчика чеснока

  • 1 баклажан

  • 1/2 ч.л. дробленого красного чили

  • 5 листиков базилика

  • 150 мл сливок

  • 1 лимон

  • 4 ст.л. оливкового масла соль и перец

Процесс приготовления:

  1. Баклажаны порезать на кубики по 1 см. Обжарить на среднем огне с 2 ст.л. оливкового масла.

  2. Чеснок и лук мелко порубить, добавить к баклажану и готовить до прозрачности лука.

  3. Добавить хлопья чили, перемешать. Продолжить готовить около 5 минут, периодически помешивая.

  4. Добавить нарезанный базилик, приправить солью и перцем, готовить около 3 минут.

  5. Прилить сливки, перемешать и готовить еще 2-3 минуты. Отложить и держать в тепле.

  6. Отварить спагетти аль денте. Воду слить, добавить макароны к баклажанам, перемешать и готовить около 5 минут, пока соус не загустеет. Сбрызнуть соком лимона.

Паста с тунцом

Ингредиенты:

  • 320 г фарфалле (паста-бабочки)

  • 180 г консервированного тунца (без масла)

  • 200 г томатов черри

  • 100 г черных оливок без косточек

  • 100 мл сухого белого вина

  • 1 маленькая белая луковица, 4 столовые ложки оливкового масла

  • Базилик, соль и перец по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте луковицу на небольшие кусочки и обжарьте в оливковом масле до золотистого цвета. Добавьте к луку тунец и обжаривайте еще 2 минуты.

  2. Добавьте белое вино, нарезанные на половинки томаты черри (немного придавите их, чтобы сок стекал) и оливки, готовьте 2-3 минуты.

  3. Отварите фарфалле в большом количестве подсоленной воды 10-12 минут до состояния аль денте. Слейте воду.

  4. Вмешайте пасту в соус, минутку подержите на медленном огне. Соль, перец. При подаче украсьте базиликом.

Макароны по-флотски

Ингредиенты:

  • 700 гр говядины⁣⁣ (берите мякоть бедра, также вкусно с бедром индейки или 50/50)

  • 1 крупная луковица⁣⁣ или 2 средние

  • 1 ст.л. пшеничной муки⁣⁣⠀

  • 1 ст.л. сливочного масла⁣⁣⠀

  • Растительное масло

  • Соль, перец черный и душистый, маленькая щепотка мускатного ореха

  • Корица на кончике ножа

  • Петрушка

  • Макароны-ракушки

Процесс приготовления:

  1. Для начинки обжариваем крупные куски мяса на растительном масле, лучше это делать партиями, так как мясо должно схватиться корочкой и обжариться, а не тушиться.⁣⁣⠀

  2. Укладываем в кастрюлю, заливаем кипятком, чтобы только покрыло мясо, немного соли и перца душистого, тушим до состояния, когда мясо будет разваливаться на волокна. За 10 минут до готовности можно положить лавровый лист.⁣⁣ По времени зависит от мяса.

  3. Как остынет, мясо выложить, бульон процедить. Мясо разбираем на волокна с помощью двух вилок.

  4. Лук мелко порубить и обжарить до первой золотистости на растительном масле, добавить сливочное, добавить муку и еще жарим 2-3 минуты.⁣⁣ Можно ввести немного 10% сливок или жирного молока, хорошо перемешать.

  5. Теперь нужно добавить разобранное мясо, все объединяем в сковороде, вводим бульон частями и тушим, масса немного загустеет. Далее добавляем корицу, черный перец, досаливаем при необходимости, добавляем мелко рубленные листики петрушки.

  6. Соединяем с отварными ракушками, перемешиваем, если соус сильно густеет, то влейте еще бульона или немного воды.

Фузилли с цукини и мятой

Ингредиенты:

  • Фузилли сухие — 400 г

  • Цукини — 1 шт.

  • Лук красный — 1 шт.

  • Мята — 5 листиков

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Оливковое масло

  • Морская соль

  • Молотый черный перец

Процесс приготовления:

  1. В большом количестве подсоленной кипящей воды сварить пасту, перемешав, чтобы не слиплась, до состояния аль денте, на 1 минуту меньше времени, указанного на упаковке.

  2. В это же время цукини очистить от кожицы, нарезать мелкими кубиками. На сковороде с оливковым маслом и щепоткой пеперончини спассеровать мелко нарезанный лук до мягкости.

  3. Добавить цукини и чеснок, обжаривать еще 3–4 минуты, помешивая. Положить порубленную мяту, посолить, чуть поперчить. Влить маленький половник воды, в которой варится паста, потушить еще 3–4 минуты.

  4. Выложить пасту на сковороду к цукини и хорошо перемешать. При желании перед тем, как выложить на сковороду пасту, можно плеснуть в цукини 1 ст.л. сухого белого вина и дать ему закипеть.

  5. Все, можно подавать, посыпав тертым пармезаном!

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