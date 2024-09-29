Всемирный день сокращения пищевых отходов. Зачем ежегодно выбрасывать 330 евро в мусорное ведро?

Большая часть продуктов питания, к сожалению, выбрасывается именно в домохозяйствах. На самом деле можно было бы легко избежать возникновения более 40% пищевых отходов, если бы немного изменили свои повседневные привычки и вышли из зоны комфорта.

Что можно сделать?

Если каждая семья сократит количество выброшенной еды, это поможет не только сэкономить приличную сумму, но и принести благо всей планете. Производство, транспортировка и обработка продуктов питания требуют ресурсов – воды, энергии и многих других источников. Пищевые отходы вызывают 8-10% мировых выбросов парниковых газов, например, на свалках выброшенная еда выделяет метан.

Однако можно „спасать“ продукты питания не только у себя дома, можно начать с прилавка магазина. Торговые сети предлагают пока еще хорошие продукты, у которых подходит срок реализации к концу, по выгодным ценам. Например, на острове Хийумаа и в Ляэнемаа продажа товаров с истекающим сроком годности — одна из самых высоких в Эстонии, здесь покупается около 80% таких продуктов. В Харьюмаа в магазинах Rimi 73% уцененных товаров находят покупателей, а в Ида-Вирумаа – 70%. „К счастью, люди уже не стесняются их покупать, хотя нам ещё есть куда расти“, – говорит Катрин Батс, руководителя отдела ответственного бизнеса Rimi.

Фрукты и овощи являются самыми часто выбрасываемыми продуктами питания, составляя около 45% всех пищевых отходов в Европе. На втором месте находятся молочные продукты, образуя около 20% пищевых отходов.

Хотя мясо составляет меньшую часть пищевых отходов (около 10%), его воздействие на окружающую среду особенно велико из-за ресурсов, связанных с его производством.

Простые и эффективные способы уменьшить пищевые отходы для каждой семьи:

1. Планируйте меню обеда или ужина заранее