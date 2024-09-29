Всемирный день сокращения пищевых отходов. Зачем ежегодно выбрасывать 330 евро в мусорное ведро?(1)
29 сентября — Всемирный день сокращения пищевых отходов. В среднем, в Эстонии одна семья выбрасывает до 149 килограммов продуктов в год, что составляет в среднем 61 килограмм на человека! В денежном выражении в мусорный бак отправляется в среднем 330 евро, а в семьях с детьми — даже 504 евро в год. Грустно, но за последние десять лет мы стали выбрасывать на 30% еды больше. Это вместо того, чтобы начать экономить в условиях небывалого роста цен.
Большая часть продуктов питания, к сожалению, выбрасывается именно в домохозяйствах. На самом деле можно было бы легко избежать возникновения более 40% пищевых отходов, если бы немного изменили свои повседневные привычки и вышли из зоны комфорта.
Что можно сделать?
Если каждая семья сократит количество выброшенной еды, это поможет не только сэкономить приличную сумму, но и принести благо всей планете. Производство, транспортировка и обработка продуктов питания требуют ресурсов – воды, энергии и многих других источников. Пищевые отходы вызывают 8-10% мировых выбросов парниковых газов, например, на свалках выброшенная еда выделяет метан.
Однако можно „спасать“ продукты питания не только у себя дома, можно начать с прилавка магазина. Торговые сети предлагают пока еще хорошие продукты, у которых подходит срок реализации к концу, по выгодным ценам. Например, на острове Хийумаа и в Ляэнемаа продажа товаров с истекающим сроком годности — одна из самых высоких в Эстонии, здесь покупается около 80% таких продуктов. В Харьюмаа в магазинах Rimi 73% уцененных товаров находят покупателей, а в Ида-Вирумаа – 70%. „К счастью, люди уже не стесняются их покупать, хотя нам ещё есть куда расти“, – говорит Катрин Батс, руководителя отдела ответственного бизнеса Rimi.
Фрукты и овощи являются самыми часто выбрасываемыми продуктами питания, составляя около 45% всех пищевых отходов в Европе. На втором месте находятся молочные продукты, образуя около 20% пищевых отходов.
Хотя мясо составляет меньшую часть пищевых отходов (около 10%), его воздействие на окружающую среду особенно велико из-за ресурсов, связанных с его производством.
Простые и эффективные способы уменьшить пищевые отходы для каждой семьи:
1. Планируйте меню обеда или ужина заранее
Простой список покупок поможет избежать импульсивных трат и гарантировать, что всё купленное будет съедено. Перед походом в магазин проверьте содержимое холодильника и шкафов, чтобы не покупать то, что у вас уже есть. Продуманное меню поможет не только избежать ненужных трат, но и сэкономит время во время похода в магазин.
2. Правильно храните продукты „First In, First Out“ (FIFO)
Правильное хранение помогает продуктам дольше сохранять свежесть. Например, овощи и фрукты стоит хранить в соответствующих условиях. Новые продукты ставьте в заднюю часть холодильника, а старые — вперед, чтобы съесть их первыми. Если у каких-то продуктов питания подходит срок реализации, а вы не успеваете их приготовить, то всегда можно поместить их в глубокую заморозку. Например, таким образом можно сохранить фарш, мясо, некоторые овощи и фрукты.
3. Используйте остатки продуктов творчески
Готовую еду и остатки можно превратить в новые блюда — например, запеканки, омлеты или пиццу.
4. „Лучше до“ не то же самое, что „Годен до“ (Parim enne / Kõlblik kuni)
„Лучше до“ означает, что продукт будет наилучшего качества до указанной даты, но это не значит, что его нельзя есть после этой даты. „Годен до“ указывает на дату, после которой продукт не рекомендуется использовать.
5. Заказывайте и готовьте меньшие порции
Часто мы готовим больше еды, чем можем съесть. Попробуйте готовить меньше или распределяйте готовую еду на несколько приемов пищи.