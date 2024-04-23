Призываем лето! Готовим печенье „персики“

Ингредиенты:
Для теста:
540 г муки
2 ч.л. разрыхлителя
3 яйца
1/2 ч.л. соли
150 г сахара
1 ч.л. ванильного сахара
120 мл молока
120 г сливочного масла
Для начинки:
1/2 банки вареного сгущенного молока
Для украшения:
100 мл молока
Красный и оранжевый красители
Процесс приготовления:
Для теста растопить сливочное масло, остудить. Взбить яйца с сахаром, добавить сливочное масло, молоко и перемешать до однородной консистенции.
Просеять муку, разрыхлитель теста и соль. Постепенно подсыпать мучную смесь в жидкие ингредиенты, замесить тесто, накрыть пищевой пленкой и дать постоять 5-10 минут.
Разогреть духовку до 180 градусов. Сформировать из теста шарики весом 30 г, выложить их на противень, покрытый бумагой для выпечки и слегка приплюснуть, чтобы получились полусферы.
Выпекать печенье в разогретой духовке 15 минут, верх должен остаться светлым.
Пока печенья еще теплые, сделать в каждой половинке круглое углубление при помощи ножа.
Выложить в каждое углубление порцию начинки, соедините половинки убрать в холодильник на 30 минут.
Для украшения вылить в две емкости по 50 мл молока и развести в них пищевые красители. Смазать печенье при помощи кулинарной кисти окрашенным молоком и сразу обвалять в сахаре. Убрать печенье в холодильнике ещё на час.
Готовое печенье перед подачей украсить листиками мяты.