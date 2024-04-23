Рецепты
23.04.2024, 15:40

Призываем лето! Готовим печенье „персики“

 
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ФОТО: Elena Zajchikova | Shutterstock

Всем хочется, чтобы тепло наступило скорее. Пока же на улице холода и местами даже снег, приготовьте печенье „персики“! Рецептом красивого десерта поделилась „Ева“.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 540 г муки

  • 2 ч.л. разрыхлителя

  • 3 яйца

  • 1/2 ч.л. соли

  • 150 г сахара

  • 1 ч.л. ванильного сахара

  • 120 мл молока

  • 120 г сливочного масла

Для начинки:

  • 1/2 банки вареного сгущенного молока

Для украшения:

  • 100 мл молока

  • Красный и оранжевый красители

Процесс приготовления:

  1. Для теста растопить сливочное масло, остудить. Взбить яйца с сахаром, добавить сливочное масло, молоко и перемешать до однородной консистенции.

  2. Просеять муку, разрыхлитель теста и соль. Постепенно подсыпать мучную смесь в жидкие ингредиенты, замесить тесто, накрыть пищевой пленкой и дать постоять 5-10 минут.

  3. Разогреть духовку до 180 градусов. Сформировать из теста шарики весом 30 г, выложить их на противень, покрытый бумагой для выпечки и слегка приплюснуть, чтобы получились полусферы.

  4. Выпекать печенье в разогретой духовке 15 минут, верх должен остаться светлым.

  5. Пока печенья еще теплые, сделать в каждой половинке круглое углубление при помощи ножа.

  6. Выложить в каждое углубление порцию начинки, соедините половинки убрать в холодильник на 30 минут.

  7. Для украшения вылить в две емкости по 50 мл молока и развести в них пищевые красители. Смазать печенье при помощи кулинарной кисти окрашенным молоком и сразу обвалять в сахаре. Убрать печенье в холодильнике ещё на час.

  8. Готовое печенье перед подачей украсить листиками мяты.

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