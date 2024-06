Арбуз на гриле - хит сезона: эстонский эксперт по питанию поделилась интересными рецептами из сезонных овощей и фруктов

Витамин A необходим для хорошего зрения и фертильности. Также этот витамин важен для здоровья кожи. Арбуз содержит витамин C, который действует как мощный антиоксидант, помогая бороться со свободными радикалами и снижать окислительный стресс. Витамин C играет важную роль в функционировании иммунной системы и поддерживает барьерную функцию кожи. Витамин C необходим для производства коллагена и улучшает всасывание железа из растительных источников. Это помогает предотвратить анемию, вызванную дефицитом железа, особенно у людей, соблюдающих растительную диету.