Арбуз на гриле - хит сезона: эстонский эксперт по питанию поделилась интересными рецептами из сезонных овощей и фруктов
Эксперты по питанию рекомендуют съедать минимум пять порций, то есть пять горстей фруктов, овощей и ягод в день. Но все ли фрукты и овощи одинаково полезны? Специалист по питанию советует отдавать предпочтение сезонным фруктам и овощам, так как они содержат больше витаминов и обычно стоят дешевле.
Если ежедневно съедать меньше рекомендованного количества фруктов, овощей и ягод, организм человека может не получить достаточно необходимых для жизни питательных веществ. „Это может привести к тому, что организм будет более восприимчив к заболеваниям, могут возникнуть неприятные проблемы с пищеварением. Низкое содержание растительной пищи в рационе также влияет на наше психическое здоровье“, - говорит Катри Мерисалу, специалист по питанию Rimi.
Сезонные продукты в конце июня – начале июля обратите внимание на следующие овощи и фрукты, а также страну-производителя:
Кабачок из Голландии
Свежий кабачок – это вкусный и полезный продукт, относящийся к тому же семейству, что и дыня и огурец. Кабачок универсален, его можно употреблять как в сыром, так и в приготовленном виде, из него можно готовить супы и рагу, добавлять в омлеты или пироги, а также в тесто для сладких булочек! Эстонские кабачки поспеют в конце лета, а вот в Голландии сезон уже начался. Кабачок с низким содержанием калорий подходит также для тех, кто хочет похудеть.
Среди витаминов в кабачке больше всего витамина C, B6 и B2. Витамин B6 необходим организму для нормального функционирования нервной системы, эффективного всасывания витамина B12 и магния, а также для производства соляной кислоты. Витамин B6 необходим для правильного метаболизма белков, углеводов и жиров. Считается, что витамин B6 помогает регулировать качество сна, аппетит и производство таких нейротрансмиттеров, как дофамин и серотонин, которые называют „гормонами счастья“.
В меньших количествах кабачок содержит фолаты, витамины K, A, B1, B3, B5 и E. Из минералов кабачок богат марганцем, калием и магнием, а также содержит фосфор, медь, цинк, железо и кальций. Клетчатка кабачка обладает разнообразными полезными свойствами. Во-первых, она является пищей для кишечных бактерий, позволяя полезным микробам размножаться и способствовать пищеварению. Потребление клетчатки снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Клетчатка ускоряет движение пищевой массы в тонкой кишке и способствует выведению холестерина из организма. Полезная клетчатка замедляет всасывание глюкозы, помогая избежать быстрого повышения уровня сахара в крови после еды. Потребление клетчатки помогает предотвратить диабет II типа и некоторые виды рака.
Рецепт ищите здесь: Летний салат с кабачком и сыром
Арбуз из Испании/Италии
Арбуз – идеальная летняя еда, содержащая много воды и мало калорий! Среди минералов арбуз наиболее богат калием и магнием, в меньших количествах содержит кальций, медь и фосфор. Электролиты, такие как калий, магний и кальций, необходимы для передачи нервных импульсов. Калий и магний поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, нервной системы и мышц, а также помогают поддерживать уровень энергии и водный баланс в организме. Розово-красная мякоть арбуза богата бета-каротином, который наш организм превращает в витамин A.
Витамин A необходим для хорошего зрения и фертильности. Также этот витамин важен для здоровья кожи. Арбуз содержит витамин C, который действует как мощный антиоксидант, помогая бороться со свободными радикалами и снижать окислительный стресс. Витамин C играет важную роль в функционировании иммунной системы и поддерживает барьерную функцию кожи. Витамин C необходим для производства коллагена и улучшает всасывание железа из растительных источников. Это помогает предотвратить анемию, вызванную дефицитом железа, особенно у людей, соблюдающих растительную диету.
Рецепт ищите здесь: Арбуз на гриле с фетой
Кукуруза из США
Кукуруза родом из Мексики и в прямом переводе означает „то, что поддерживает жизнь“. Это растение богато клетчаткой, которая улучшает пищеварение, способствует регулярной работе кишечника и помогает избежать запоров. Кукуруза является хорошим источником витаминов группы B, включая тиамин (B1), ниацин (B3) и фолаты (B9). Эти витамины важны для производства энергии, функционирования нервной системы и производства красных кровяных клеток.
Кукуруза содержит важные минералы, такие как магний, фосфор и марганец, необходимые для здоровья костей, метаболизма энергии и функционирования антиоксидантных ферментов. Кукуруза не содержит глютена, поэтому она является безопасным и полезным овощем для людей, страдающих целиакией или непереносимостью глютена.
Рецепт ищите здесь: Куриное филе с кукурузой