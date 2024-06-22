Арбуз на гриле - хит сезона: эстонский эксперт по питанию поделилась интересными рецептами из сезонных овощей и фруктов

Если ежедневно съедать меньше рекомендованного количества фруктов, овощей и ягод, организм человека может не получить достаточно необходимых для жизни питательных веществ. „Это может привести к тому, что организм будет более восприимчив к заболеваниям, могут возникнуть неприятные проблемы с пищеварением. Низкое содержание растительной пищи в рационе также влияет на наше психическое здоровье“, - говорит Катри Мерисалу, специалист по питанию Rimi.

Сезонные продукты в конце июня – начале июля обратите внимание на следующие овощи и фрукты, а также страну-производителя:

Кабачок из Голландии

Свежий кабачок – это вкусный и полезный продукт, относящийся к тому же семейству, что и дыня и огурец. Кабачок универсален, его можно употреблять как в сыром, так и в приготовленном виде, из него можно готовить супы и рагу, добавлять в омлеты или пироги, а также в тесто для сладких булочек! Эстонские кабачки поспеют в конце лета, а вот в Голландии сезон уже начался. Кабачок с низким содержанием калорий подходит также для тех, кто хочет похудеть.

Среди витаминов в кабачке больше всего витамина C, B6 и B2. Витамин B6 необходим организму для нормального функционирования нервной системы, эффективного всасывания витамина B12 и магния, а также для производства соляной кислоты. Витамин B6 необходим для правильного метаболизма белков, углеводов и жиров. Считается, что витамин B6 помогает регулировать качество сна, аппетит и производство таких нейротрансмиттеров, как дофамин и серотонин, которые называют „гормонами счастья“.