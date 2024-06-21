Гриль к Яанову дню! Эстонский мастер гриля учит готовить разное мясо курицы

КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ готовятся в стороне от углей

Куриные крылышки не готовят над раскаленными углями или газовым пламенем, поскольку по мере приготовления подкожный жир будет плавиться и воспламеняться. При приготовлении крылышек угли высыпают в одну сторону гриля, а вторую его половину оставляют пустой. Гриль затем прогревают градусов до 160–170, и жарят крылья, накрыв гриль крышкой, в зоне непрямого жара, под которой нет горящих углей или газового пламени. До готовности крылья доходят примерно за полчаса.

Периодически сбрызгивайте крылья водой, каждые 7–10 минут проверяя, не начали ли они подсыхать сверху. Я за полчаса жарки крыльев сбрызгиваю их трижды и один раз переворачиваю. Чтобы крылышки подрумянились, их можно в конце готовки ненадолго переместить в более жаркую зону. Перед подачей проверьте, что мясо легко отходит от кости и не видно крови.

Для приготовления на гриле КУРИНЫХ ОКОРОЧКОВ запаситесь терпением

Чтобы приготовить на гриле куриные окорочка потребуется много времени, а готовят их на относительно низкой температуре, чтобы мясо успело дойти до готовности. Угли насыпьте в одну сторону гриля, и готовьте окорочка на менее жаркой половине.

Первым делом разогрейте гриль до 150–160 градусов, затем окорочка расположите на решетке так, чтобы их более толстая часть была ближе к раскаленным углям. Это поможет им готовиться равномернее. Под крышкой окорочка готовятся минут 40. Следите за тем, чтобы температура гриля была стабильной, переворачивайте окорочка каждые минут 10 и не забудьте раза четыре за время готовки сбрызнуть их водой.

Перед подачей проверьте, что мясо равномерно прожарилось. Готовое мясо легко отходит от кости, оно не розовое, а вытекающий мясной сок прозрачный.

Для КУРИНЫХ БЕДЕР БЕЗ КОСТИ хорошенько разогрейте гриль

Из всего куриного мяса я больше всего люблю бедра – за сочность и мягкость. Куриные бедра без костей и кожи удобно готовить на гриле, потому что нет подкожного жира, который может загореться, капая на угли.