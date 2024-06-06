Съедать минимум пять порций: эстонский эксперт дал ценные советы, как выбрать сезонные фрукты и овощи

Эксперты по питанию рекомендуют съедать минимум пять порций или пять горстей фруктов, овощей и ягод в день. Если употреблять меньше рекомендованного количества фруктов, овощей и ягод, то организм будет не получать недостаточно питательных веществ, что со временем может привести к снижению иммунитета, потускнеют кожа и волосы. Низкий процент растительной пищи в меню также влияет на наше психическое здоровье. Всегда отдавайте предпочтение сезонным фруктам, поскольку они содержат больше витаминов и обычно дешевле.

Рабарбар из Эстонии

Ревень или Рабарбар (Rheum rhabarbarum) родом из Южной Сибири, где он в основном выращивался вдоль реки Волга. В Китае он давно используется в народной медицине для лечения различных заболеваний. Ревень содержит множество витаминов и минералов: витамины-антиоксиданты E и C, а также медь, которая помогают бороться со старением кожи и увеличивают сопротивляемость организма усталости и раздражителям иммунной системы. Также ревень содержит водорастворимые витамины B1, B2 и B6, которые играют важную роль в поддержании нервной системы и обмене веществ. В этом растении также содержится калий, кальций, магний, йод, железо и селен.

Если вы часто употребляете ревень, рекомендуется его варить или готовить на пару перед употреблением. Хотя тепловая обработка может повредить некоторые витамины, такие как C и A, процесс обработки снижает содержание оксалатов, а организм легче усваивает кальций и железо. Осторожными должны быть люди с проблемами почек, так как оксалаты могут их перегружать.

Однако стоит помнить, что съедобны только стебли ревеня, а листья ядовиты. Это следует объяснить детям с раннего возраста, чтобы они случайно не съели листья.

Рекомендация рецепта: жареная капуста и чатни из томатов и ревеня.

Зелёная дыня из Испании

Предполагается, что человек выращивает сладкие дыни уже как минимум 4000 лет. В подтверждение этому археологи нашли семена дынь и настенные росписи, изображающие дыни и арбузы во время раскопок и в древнеегипетских гробницах.