Съедать минимум пять порций: эстонский эксперт дал ценные советы, как выбрать сезонные фрукты и овощи
С приходом лета наступает время обновления не только природы, но и нашего рациона. Сезонные фрукты являются кладезем витаминов, минералов и других питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья и благополучия. Каким фруктам отдать предпочтение в начале лета пока основной урожай не поспел, чтобы было вкусно и полезно? Эксперты по питанию Rimi дал свои рекомендации.
Эксперты по питанию рекомендуют съедать минимум пять порций или пять горстей фруктов, овощей и ягод в день. Если употреблять меньше рекомендованного количества фруктов, овощей и ягод, то организм будет не получать недостаточно питательных веществ, что со временем может привести к снижению иммунитета, потускнеют кожа и волосы. Низкий процент растительной пищи в меню также влияет на наше психическое здоровье. Всегда отдавайте предпочтение сезонным фруктам, поскольку они содержат больше витаминов и обычно дешевле.
Рабарбар из Эстонии
Ревень или Рабарбар (Rheum rhabarbarum) родом из Южной Сибири, где он в основном выращивался вдоль реки Волга. В Китае он давно используется в народной медицине для лечения различных заболеваний. Ревень содержит множество витаминов и минералов: витамины-антиоксиданты E и C, а также медь, которая помогают бороться со старением кожи и увеличивают сопротивляемость организма усталости и раздражителям иммунной системы. Также ревень содержит водорастворимые витамины B1, B2 и B6, которые играют важную роль в поддержании нервной системы и обмене веществ. В этом растении также содержится калий, кальций, магний, йод, железо и селен.
Если вы часто употребляете ревень, рекомендуется его варить или готовить на пару перед употреблением. Хотя тепловая обработка может повредить некоторые витамины, такие как C и A, процесс обработки снижает содержание оксалатов, а организм легче усваивает кальций и железо. Осторожными должны быть люди с проблемами почек, так как оксалаты могут их перегружать.
Однако стоит помнить, что съедобны только стебли ревеня, а листья ядовиты. Это следует объяснить детям с раннего возраста, чтобы они случайно не съели листья.
Рекомендация рецепта: жареная капуста и чатни из томатов и ревеня.
Зелёная дыня из Испании
Предполагается, что человек выращивает сладкие дыни уже как минимум 4000 лет. В подтверждение этому археологи нашли семена дынь и настенные росписи, изображающие дыни и арбузы во время раскопок и в древнеегипетских гробницах.
Дыни содержат множество полезных для здоровья питательных веществ. Например, α-каротин и β-каротин, которые превращаются в витамин A, а также витамины C, E, K, фолиевая кислота, ниацин, тиамин и витамин B6. Из минералов в дынях преобладает калий, который важен для сердца. В меньших количествах различные дыни могут содержать магний, медь, марганец, натрий, железо, кальций, цинк и т. д. Дыни содержат естественные фолиевые кислоты, которые необходимы человеку для нормального развития нервной ткани плода, нормального функционирования нервной системы, обмена белков, жиров и углеводов, синтеза DNA и RNA. Это важно как для процесса роста, так и для воспроизводства клеток организма, улучшения работы печени, формирования красных кровяных телец с витамином B12. Кроме того, дыни
содержат всего 7–8 граммов сахара на 100 граммов фрукта, что делает этот сладкий фрукт идеальным перекусом для беременных женщин. Дыни состоят на 90% из воды и содержат электролиты, такие как калий, магний, натрий, кальций. Это делает этот фрукт идеальным десертом в жаркий летний день, после тренировки или во время болезни.
Как выбрать дыню и что с ней делать? При покупке дыни следует отдать предпочтение той, на которой нет царапин или вмятин. Тщательно вымойте дыню холодной водой и почистите кожуру щеткой, затем промокните её, например, кухонным полотенцем или бумажными салфетками. Используйте чистый нож и разделочную доску. Сначала стоит отрезать ту часть, где дыня была соединена с веткой. Исследования показали, что именно этот участок может быть наиболее загрязнен бактериями. Разрежьте дыню пополам и удалите семена. Не рекомендуется хранить разрезанную дыню в холодильнике более чем на 2–3 дня.
Рекомендация рецепта: Летний салат с прошутто и дынными шариками
Абрикосы из Испании
Считается, что абрикос (Prunus armeniaca) происходит из Северо-Восточного Китая, недалеко от границы с Россией. Он выращивается более 4000 лет и имеет богатую историю. Сегодня абрикосы выращивают во многих регионах мира с подходящим климатом, включая Азию, Европу, Северную Америку и Австралию.
Абрикосы — низкокалорийные косточковые фрукты, содержащие большое количество важных витаминов и минералов. Эти фрукты содержат значительное количество витамина A, который способствует здоровью глаз и кожи, а также поддерживает защитные функции иммунной системы. Кроме того, абрикосы содержат множество антиоксидантов, включая лутеин и зеаксантин. Эти антиоксиданты помогают бороться с оксидативным стрессом и могут снижать риск хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания. Абрикосы содержат полезные пищевые волокна, которые поддерживают пищеварение и служат пищей для бактерий микробиома, способствуя таким образом хорошему балансу микробиома. Пищевые волокна также способствуют ощущению сытости и помогают выводить из организма излишки холестерина. Кроме того, содержащийся в абрикосах калий помогает регулировать артериальное давление.
Рекомендация рецепта: рагу с томатами, абрикосами и шпитаном
Морковь из Италии
Считается, что морковь родом из Ирана и Афганистана. В огороды Эстонии морковь попала только в конце 19 века. Морковь содержит витамины группы B, C, E и K, а также множество антиоксидантов. В моркови присутствуют калий, марганец, кальций, железо и магний. Хотя употребление сырой моркови очень полезно, стоит помнить, что слегка пропаренная морковь с добавлением немного масла является более полезным блюдам с точки зрения всасывания питательных веществ. Морковь содержит антиоксиданты, витамины и минералы, а также пищевые волокна. Этот овощ обязательно должен быть в рационе беременных и кормящих матерей.
Если есть морковь каждый день в течение трех недель, примерно 200 граммов в день, то уровень холестерина может снизиться до 11%. Регулярное употребление моркови помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Значительное влияние на здоровье сердца обусловлено содержанием в моркови антиоксидантов и калия.
Рекомендация рецепта: Морковь Хассельбек с брусникой и розмарином
Нектарин из Испании
Нектарины (Prunus persica var. nucipersica), близкие персиков, как полагают, происходят из древнего Китая более 2000 лет назад. Нектарины содержат множество важных питательных веществ, включая витамины A, C и E, калий, пищевые волокна и антиоксиданты. Один нектарин обеспечивает значительную часть рекомендуемой суточной дозы витамина C. Антиоксиданты, найденные в этих косточковых фруктах, включая бета-каротин, лутеин и зеаксантин, имеют важное значение в борьбе с оксидативным стрессом и могут снижать риск хронических заболеваний. Калий в нектаринах помогает регулировать артериальное давление и может снизить риск заболеваний сердца. Эти косточковые фрукты идеально подходят для тех, кто хочет сбросить вес, поскольку они содержат мало калорий и богаты водой и пищевыми волокнами.