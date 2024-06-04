Вкусный и легкий ужин после жаркого дня: омлет с кабачком и лососем(1)
Вслед за дождливым и холодным маем пришел жаркий июнь, напомнив о необходимости привести в порядок домашний кондиционер, а также собственную фигуру. Впрочем, в жару у многих и без диет напрочь пропадает аппетит. Здесь как нельзя кстати приходятся рецепты простых и легких блюд. К примеру, омлета с лососем, пишет „Ева“.
Ингредиенты:
Филе лосося — 200 г.
Кабачок — 1 шт.
Оливковое масло — 2 ст. л.
Яйцо — 6 шт.
Помидор — 1 шт.
Соль, перец, сушеный чеснок — по вкусу
Сыр — 100 г.
Процесс приготовления:
Разогрейте в сковороде половину масла. Жарьте филе лосося по 3–4 минуты с каждой стороны. Разделите на кусочки и отложите.
Вылейте в ту же сковороду оставшееся масло. Нарежьте кабачок и помидор. Посыпьте солью, перцем и чесноком. Готовьте до мягкости.
Выложите рыбу к кабачку. Взбейте вилкой яйца, соль и перец. Вылейте в сковороду. Готовьте под крышкой на небольшом огне 5 минут.
Посыпьте омлет тёртым сыром. Снова накройте и нагревайте ещё 3 минуты.