Рецепты
04.06.2024, 16:30

Вкусный и легкий ужин после жаркого дня: омлет с кабачком и лососем

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ФОТО: Jacek Chabraszewski | Shutterstock

Вслед за дождливым и холодным маем пришел жаркий июнь, напомнив о необходимости привести в порядок домашний кондиционер, а также собственную фигуру. Впрочем, в жару у многих и без диет напрочь пропадает аппетит. Здесь как нельзя кстати приходятся рецепты простых и легких блюд. К примеру, омлета с лососем, пишет „Ева“.

Ингредиенты:

  • Филе лосося — 200 г.

  • Кабачок — 1 шт.

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Яйцо — 6 шт.

  • Помидор — 1 шт.

  • Соль, перец, сушеный чеснок — по вкусу

  • Сыр — 100 г.

Процесс приготовления:

  1. Разогрейте в сковороде половину масла. Жарьте филе лосося по 3–4 минуты с каждой стороны. Разделите на кусочки и отложите.

  2. Вылейте в ту же сковороду оставшееся масло. Нарежьте кабачок и помидор. Посыпьте солью, перцем и чесноком. Готовьте до мягкости.

  3. Выложите рыбу к кабачку. Взбейте вилкой яйца, соль и перец. Вылейте в сковороду. Готовьте под крышкой на небольшом огне 5 минут.

  4. Посыпьте омлет тёртым сыром. Снова накройте и нагревайте ещё 3 минуты.

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RusDelfi
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