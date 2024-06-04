Вкусный и легкий ужин после жаркого дня: омлет с кабачком и лососем

Вслед за дождливым и холодным маем пришел жаркий июнь, напомнив о необходимости привести в порядок домашний кондиционер, а также собственную фигуру. Впрочем, в жару у многих и без диет напрочь пропадает аппетит. Здесь как нельзя кстати приходятся рецепты простых и легких блюд. К примеру, омлета с лососем, пишет „Ева“.