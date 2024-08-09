Цуккини и кабачки: чем они отличаются и что из них готовить

Кабачки и цуккини – относятся к семейству тыквенных. В Европу кабачки попали из Мексики, а свое название получили из тюркских языков: „кабак“ – значит тыква. Цуккини – продукт селекции.

В Европу кабачок попал в XVI веке из Нового Света. В Мексике в пищу употреблялись только семена. Изначально кабачки, как заморская диковинка, выращивались, как декоративное растение.

А полноценным ингредиентом для вкусных блюд кабачки стали благодаря итальянцам, которые начали их готовить в XVIII веке.

Цуккини, или цукини — это результат селекции. Цукини (zucchini) — это уменьшительное от итальянского слова zucca, „тыква“.

Почему кабачки такие полезные

Они отлично сочетаются с любыми продуктами и быстро готовятся. Также они малокалорийны: всего 20 ккал на 100 г.

И они очень полезны: 100 г этого овоща дают 30% от суточной нормы витамина C, также в них есть калий, витамины группы В, витамин A, клетчатка и антиоксиданты.

Также кабачки — гипоаллергенны. Их дают даже малышам.

Чем цукини отличаются от кабачков

Прежде всего цветом. Кабачки обычно светло-зеленые, цуккини — темно-зеленые, желтые и даже бывают полосатыми. Бывают они, как длинными, так и круглыми. Такие в Италии очень любят фаршировать и запекать в духовке.

Цуккини – меньше размером. Все знают, что если забыть кабачок на грядке, то он может вырасти и до 30 см. Цукини такими крупными не бывают. Плод цукини выглядит продолговатым, и он равномерно вытянут по всей длине. Кабачок же всегда немного утолщен в нижней части.

Еще у цукини более тонкая кожура и более мелкие семена. Кабачки более водянистые, так что гурманы предпочитают именно цуккини (или цукини).

Готовят цукини и кабачки примерно одинаково: их можно запекать, жарить на гриле, из них готовят икру, овощное рагу, оладьи и маринуют. В итальянской кухне цуккини часто добавляют сырыми в салаты.