Диетолог назвала самую полезную заправку для окрошки

Если отвечать на вопрос, чем лучше заправлять окрошку, я бы сказала, кефиром. Он содержит молочнокислые бактерии, необходимые кишечнику и важные не только при похудении, но и для профилактики хронического воспаления, — уточнила Петрова.

Диетолог напомнила и о пользе натурального кваса, который отличается от магазинного напитка отсутствием в составе искусственных ароматизаторов и красителей. Кроме того, в таком квасе нет сахара, который повышает риск развития диабета.

Петрова предложила использовать для приготовления полезной окрошки нежирное мясо или рыбу, огурцы, редис, кабачки, а также большое количество зелени в виде укропа, петрушки и зеленого лука.

Эндокринолог Мария Калошина ранее отметила, что в рецепте полезной окрошки может присутствовать очищенное от жира запеченное мясо. По ее словам, для заправки можно использовать кефир или минералку.