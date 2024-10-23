Молочные продукты от пахты до скира — полезно, неожиданно и по карману. В чем отличие и как употреблять

Основа всего – это, конечно, молоко. По словам Катри Мерисалу, специалиста по питанию Rimi, молочные продукты богаты витамином A (для здоровья зрения, кожи и иммунитета), витамином D (помогает усваивать кальций и поддерживает здоровье костей), а также витаминами группы B, такими как рибофлавин (B2) и кобаламин (B12), которые участвуют в обмене веществ и поддержании нервной системы. „В небольших количествах в молоке также присутствуют витамины E и K, важные для защиты клеток и свертывания крови. Соответственно все молочные продукты содержат вышеперечисленные полезные вещества в том или ином количестве. Кроме того, стоит упомянуть, что в магазине можно найти и безлактозные версии многих молочных и кисломолочных продуктов от молока до сметаны“, - добавляет она.

Обезжиренное или цельное молоко – какое популярнее?

Самое популярное среди жителей Эстонии молоко, или так называемое питьевое молоко (примерно 50–54 ккал на 100 мл), обычно содержит до 2,5% жира. Цельное молоко содержит около 3,2–3,5% жира (примерно 60–70 ккал на 100 мл), что делает его более насыщенным по вкусу и текстуре.

„Несмотря на то, что обезжиренного и цельного молока в ассортименте Rimi примерно одинаково, потребители отдают предпочтение обезжиренному молоку. Его продается в 2 раза больше, чем цельного. За год покупатели сети магазинов Rimi выпили почти 2,5 миллиона литров молока Rimi Smart“, - говорит Марилин Юриссон, директор по закупкам сети магазинов Rimi в Эстонии.

Кисломолочные продукты: простокваша, кефир, пахта и ряженка — в чем разница?

Из молока рождаются не только сливки и сыр, но и целая гамма интересных кисломолочных продуктов — простокваша, кефир, сметана, пахта и ряженка. Каждый из них обладает уникальными свойствами, неповторимым вкусом и пользой для организма.