Молочные продукты от пахты до скира — полезно, неожиданно и по карману. В чем отличие и как употреблять
Существует огромное количество вариантов кисломолочных продуктов, которыми можно разнообразить свой рацион. Если кефир и сметана более или менее уверенно занимают место на обеденном столе, то такие продукты, как например, пахта, скир и ряженка остаются незаслуженно забытыми… Разбираемся, чем отличаются разные молочнокислые продукты и что интересного можно из них приготовить.
Основа всего – это, конечно, молоко. По словам Катри Мерисалу, специалиста по питанию Rimi, молочные продукты богаты витамином A (для здоровья зрения, кожи и иммунитета), витамином D (помогает усваивать кальций и поддерживает здоровье костей), а также витаминами группы B, такими как рибофлавин (B2) и кобаламин (B12), которые участвуют в обмене веществ и поддержании нервной системы. „В небольших количествах в молоке также присутствуют витамины E и K, важные для защиты клеток и свертывания крови. Соответственно все молочные продукты содержат вышеперечисленные полезные вещества в том или ином количестве. Кроме того, стоит упомянуть, что в магазине можно найти и безлактозные версии многих молочных и кисломолочных продуктов от молока до сметаны“, - добавляет она.
Обезжиренное или цельное молоко – какое популярнее?
Самое популярное среди жителей Эстонии молоко, или так называемое питьевое молоко (примерно 50–54 ккал на 100 мл), обычно содержит до 2,5% жира. Цельное молоко содержит около 3,2–3,5% жира (примерно 60–70 ккал на 100 мл), что делает его более насыщенным по вкусу и текстуре.
„Несмотря на то, что обезжиренного и цельного молока в ассортименте Rimi примерно одинаково, потребители отдают предпочтение обезжиренному молоку. Его продается в 2 раза больше, чем цельного. За год покупатели сети магазинов Rimi выпили почти 2,5 миллиона литров молока Rimi Smart“, - говорит Марилин Юриссон, директор по закупкам сети магазинов Rimi в Эстонии.
Кисломолочные продукты: простокваша, кефир, пахта и ряженка — в чем разница?
Из молока рождаются не только сливки и сыр, но и целая гамма интересных кисломолочных продуктов — простокваша, кефир, сметана, пахта и ряженка. Каждый из них обладает уникальными свойствами, неповторимым вкусом и пользой для организма.
Кефир — это кисломолочный продукт, богатый пробиотиками, которые улучшают работу кишечника, поддерживают здоровую микрофлору и укрепляют иммунитет, а также является низкокалорийным продуктом, что делает его отличным продуктом для диетического питания. Кефир получают путем ферментации молока с использованием кефирной закваски, которая включает молочнокислые бактерии и дрожжи. „Самый популярный кефир — это Rimi кефир 2,5% 1кг, на его долю приходится 25% всех продаж кефира без добавок. Среди кефиров с добавками потребители предпочитают кефир с черничным вкусом“, – говорит Юриссон.
Рецепт: кефирный смузи с бананом и ягодами
Ингредиенты: 200 мл кефира; 1 спелый банан; 100 г замороженных или свежих ягод (клубника, малина, черника или смесь ягод); 1 чайная ложка меда или кленового сиропа (по вкусу)
Приготовление: смешайте кефир, банан и ягоды в блендере, добавьте мед или кленовый сироп для и взбейте все ингредиенты до однородной массы.
Простокваша в отличие от кефира заквашивается только молочнокислыми бактериями при средней температуре, имеет мягкий вкус и текстуру. Кефир оказывает более сильное пробиотическое воздействие на пищеварение и иммунную систему, тогда как простокваша также полезна для кишечника, но менее насыщена микроорганизмами. Кроме того, простокваша также низкокалорийна. „Продажи простокваши значительно ниже, чем кефира. В ассортименте Rimi представлен только один продукт — ферментированное цельное молоко Farmi 3,8–4,2% 1кг“, – добавляет Юриссон.
Рецепт: смузи на простокваше с яблоком и корицей
Ингредиенты: 200 мл простокваши; 1 среднее яблоко; 1 чайная ложка меда; 1/2 чайной ложки молотой корицы; щепотка мускатного ореха (по желанию)
Приготовление: в блендере смешайте яблоко, простоквашу, мед, корицу и, если хотите, щепотку мускатного ореха. Взбейте до однородной консистенции.
Пахта — это жидкость, которая остается после сбивания масла из сливок. Этот продукт низкокалориен и содержит меньше жира, чем молоко или сливки. Богата белками, витаминами группы B (особенно рибофлавином), кальцием и пробиотиками. Благодаря молочнокислым бактериям, ферментированная пахта поддерживает здоровую микрофлору кишечника. Этот продукт часто используется в выпечке и приготовления соусов, так как придает блюдам мягкую кислинку и нежную текстуру.
Рецепт: Соус для тако (или чипсов) на основе пахты с авокадо
Ингредиенты: 1 спелый авокадо; 1/2 стакана пахты; 1/4 стакана сметаны; 1/4 стакана свежей кинзы; 1 столовая ложка свежего лимонного сока; 1 зубчик чеснока; соль и перец
Приготовление: добавьте в блендер мякоть авокадо, пахту, сметану, кинзу, лимонный сок, чеснок, соль, перец. Измельчите все ингредиенты до кремовой, гладкой консистенции. При необходимости добавьте немного больше пахты, чтобы сделать соус более жидким. Дайте соусу настояться в холодильнике 20–30 минут перед подачей.
Ряженка — это традиционный кисломолочный продукт, получаемый из топленого молока, которое подвергается длительному нагреванию, а затем заквашивается молочнокислыми бактериями. Ряженка богата кальцием и фосфором. Она отлично подходит для замены кефира или йогурта в рецептах. А также она будет полезна людям с чувствительным пищеварением.
Рецепт: панкейки на ряженке. Ряженка придает им приятный карамельный вкус и особую нежность.
Ингредиенты: 250 мл ряженки; 1 яйцо; 2 столовые ложки сахара;
1 чайная ложка ванильного сахара; 1 чайная ложка соды; 200 г муки; соль
Приготовление: в глубокой миске взбейте яйцо с сахаром и ванильным сахаром до легкой пышности. Добавьте ряженку и перемешайте. Добавьте соду, смесь немного вспенится.
Постепенно всыпайте муку и соль, перемешивая до однородной консистенции. Тесто должно быть густым, как сметана. Ложкой выкладывайте порции теста на разогретую сковороду, формируя небольшие панкейки. Жарьте с обеих сторон до золотистой корочки (примерно по 2–3 минуты с каждой стороны). Подавайте горячими с медом, вареньем, свежими ягодами или сливками.
Скир — это традиционный исландский кисломолочный продукт, похожий на йогурт, но с более высоким содержанием белка. Скир делают из обезжиренного молока, поэтому он будет полезен для тех, кто контролирует потребление жиров. По консистенции скир напоминает греческий йогурт, но является менее кислым и более плотным.
Рецепт: cалат со скиром, овощами и зеленью
Ингредиенты: 200 г скира; 1 свежий огурец; 1 помидор; 1 паприка; пучок свежей зелени; 1 столовая ложка оливкового масла; 1 чайная ложка лимонного сока или яблочного уксуса; соль и перец
Приготовление: Нарежьте огурец, помидор и сладкий перец небольшими кубиками; мелко нарежьте зелень, а чеснок (если используете) измельчите; в миске смешайте скир с оливковым маслом и лимонным соком или уксусом; добавьте нарезанные овощи, зелень и чеснок в скир. Приправьте солью и перцем по вкусу.