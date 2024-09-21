„Ненавистное“ игристое. Почему сомелье морщатся от сладкого шампанского?
Легендарный французский бренд шампанского Moët & Chandon любят ненавидеть: как крупный производитель может быть хорошим, как может делать вина с характером, если должен удовлетворять потребности масс? На самом деле стоит отойти от стереотипов и несколько углубиться в вопрос о реальном содержимом бутылок одного из крупнейших шампанских домов мира, создающего резервные вина, чтобы понять, о чем именно идет речь. С другой стороны, насколько ненавидят, настолько же и любят шампанское знаменитой винодельни, пишет журнал JANA Luxury.
Менеджер по коммуникациям и качеству вин Möet & Chandon Мари-Кристин Осселин ответила на несколько наших самых важных вопросов о шампанском!
- Мари-Кристин, в Эстонии на сладкое вино смотрят косо, в том числе сомелье. Почему так?
- Проблема со сладкими винами, включая сладкие шампанские, в том, что обращают внимание лишь на содержание сахара, но не оценивают вкус и аромат. Если предложить такое вино с идеально сочетающейся с ним едой, очень легко превратить в поклонников сладких вин даже самых ярых противников. В Nectar Imperial содержится 45 граммов сахара на литр, но это почти не ощущается, поскольку вино имеет высокую кислотность и безумное количество слоев вкуса. Когда я в 2016 году приехала в Шампань, у меня было четкое представление, что сладкое вино нельзя подавать с десертом, потому что так будет в два раза больше сахара, а значит, слишком сладко. Но на самом деле сладкое вино как бы приглушает сладость десерта и вкусы становятся гораздо приятнее.