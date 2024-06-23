РЕЦЕПТ | Необычные блюда на Яанов день: освежающая окрошка и тирамису „по-эстонски“ с цикорием и водкой
Шеф-повар Владислав Дьячук, который откроет ресторан VõiVõi в квартале Arter этой осенью, делится советами по приготовлению освежающего летнего холодного супа и эстонского варианта тирамису.
„Летний холодный суп, или окрошка, многим напоминает детство, этим блюдом можно было наслаждаться у бабушки в деревне. Холодный суп — хороший и здоровый перекус между обильными мясными блюдами на Иванов день“, — говорит признанный шеф-повар Владислав Дьячук. В качестве десерта он предлагает приготовить тирамису по-эстонски. „Тирамису — это десерт итальянской кухни, который нравится многим. Вместо обычного кофе я предлагаю использовать сироп из цикория и водки, который придаст дессерту эстонский оттенок“, — предлагает Дьячук попробовать новую вкусовую комбинацию.
Летний холодный суп окрошка
Ингредиенты (на 4 порции)
Основная часть:
500 г крупных картофелин сорта Лаура
300 г свежих соленых огурцов
50 г вареных семян горчицы
50 г обычных семян горчицы (не вареных)
50 г оливкового масла
50 мл яблочно-медового уксуса
20 г сахара
100 мл воды
Тертый чеснок
Укроп, петрушка, зеленый лук, лавровый лист
Соль и перец по вкусу
Кефирный бульон:
0,8 л кефира
20 мл сока хрена
100 мл газированной воды
40 мл масла черемши
Соль, сахар и свежемолотый черный перец по вкусу
Для подачи:
15 перепелиных яиц, варенных 3 минуты и 20 секунд
50 г нарезанной красной редьки
Укроп
Приготовление:
1. Запеките картофель в духовке при 220 градусах на солевой подушке до мягкости. Остудите и нарежьте кубиками размером 1 см.
2. Очистите огурец и нарежьте кубиками. Замочите семена горчицы в воде и варите примерно пять минут в подкисленном яблочно-медовом уксусе. Остудите.
3. Смешайте основу для супа из картофеля, огурца и вареных семян горчицы, приправьте солью и перцем.
4. Для подачи положите основу для супа в центр тарелки. Натрите сверху вареное перепелиное яйцо и украсьте ломтиками редьки и укропом.
5. Для бульона смешайте кефир, сок хрена, перец, газированную воду и масло черемши. Приправьте солью и сахаром.
6. Вылейте бульон на основу для супа и наслаждайтесь.
Тирамису с цикорием и водкой
Ингредиенты (на 6 порций)
Бисквитные палочки (савоярди):
2 яйца
50 г сахара
50 г сахарной пудры
5 г ванильной пасты
Щепотка соли
Приготовление:
1. Взбейте яичные желтки с сахарной пудрой, ванильной пастой и щепоткой соли до крепкой пены. В другой миске взбейте яичные белки до крепкой пены и аккуратно смешайте обе смеси.
2. Осторожно добавьте сухие ингредиенты и перемешайте до однородности. Положите тесто в кондитерский мешок, выдавите полоски длиной 10 см на противень, покрытый бумагой для выпечки, и выпекайте при 190 градусах 10-12 минут. Остудите, посыпьте сахаром.
Сироп из цикория:
100 г молотого корня цикория
150 мл воды
50 г водки
50 г меда
2 г корицы
Приготовление:
1. Сварите концентрат из цикория и корицы, остудите. Добавьте мед и водку.
Крем маскарпоне:
100 г яичных желтков
100 г яичных белков
50 г сахара
300 г маскарпоне
3 г ванильной пасты
Приготовление:
1. Взбейте яичные желтки с сахаром и ванильной пастой, смешайте с маскарпоне. Добавьте взбитые яичные белки.
2. Выложите на дно формы бисквиты, пропитанные сиропом из цикория, и смажьте их половиной крема. Затем выложите второй слой бисквитов, покройте оставшимся кремом и посыпьте какао-порошком.
Ресторан VõiVõi откроется в квартале Arter этой осенью. Это будет гастрономический бар-ресторан, предлагающий меню, вдохновленное различными европейскими кулинарными традициями.