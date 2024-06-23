РЕЦЕПТ | Необычные блюда на Яанов день: освежающая окрошка и тирамису „по-эстонски“ с цикорием и водкой

„Летний холодный суп, или окрошка, многим напоминает детство, этим блюдом можно было наслаждаться у бабушки в деревне. Холодный суп — хороший и здоровый перекус между обильными мясными блюдами на Иванов день“, — говорит признанный шеф-повар Владислав Дьячук. В качестве десерта он предлагает приготовить тирамису по-эстонски. „Тирамису — это десерт итальянской кухни, который нравится многим. Вместо обычного кофе я предлагаю использовать сироп из цикория и водки, который придаст дессерту эстонский оттенок“, — предлагает Дьячук попробовать новую вкусовую комбинацию.

Летний холодный суп окрошка

Ингредиенты (на 4 порции)

Основная часть:

500 г крупных картофелин сорта Лаура

300 г свежих соленых огурцов

50 г вареных семян горчицы

50 г обычных семян горчицы (не вареных)

50 г оливкового масла

50 мл яблочно-медового уксуса

20 г сахара

100 мл воды

Тертый чеснок

Укроп, петрушка, зеленый лук, лавровый лист

Соль и перец по вкусу

Кефирный бульон:

0,8 л кефира

20 мл сока хрена

100 мл газированной воды

40 мл масла черемши

Соль, сахар и свежемолотый черный перец по вкусу

Для подачи:

15 перепелиных яиц, варенных 3 минуты и 20 секунд

50 г нарезанной красной редьки

Укроп

Приготовление:

1. Запеките картофель в духовке при 220 градусах на солевой подушке до мягкости. Остудите и нарежьте кубиками размером 1 см.

2. Очистите огурец и нарежьте кубиками. Замочите семена горчицы в воде и варите примерно пять минут в подкисленном яблочно-медовом уксусе. Остудите.

3. Смешайте основу для супа из картофеля, огурца и вареных семян горчицы, приправьте солью и перцем.

4. Для подачи положите основу для супа в центр тарелки. Натрите сверху вареное перепелиное яйцо и украсьте ломтиками редьки и укропом.

5. Для бульона смешайте кефир, сок хрена, перец, газированную воду и масло черемши. Приправьте солью и сахаром.

6. Вылейте бульон на основу для супа и наслаждайтесь.

Тирамису с цикорием и водкой

Ингредиенты (на 6 порций)

Бисквитные палочки (савоярди):

2 яйца

50 г сахара

50 г сахарной пудры

5 г ванильной пасты

Щепотка соли

Приготовление: