Рецепты
23.06.2024, 11:35

РЕЦЕПТ | Необычные блюда на Яанов день: освежающая окрошка и тирамису „по-эстонски“ с цикорием и водкой

 
ФОТО: Lauri Laan

Шеф-повар Владислав Дьячук, который откроет ресторан VõiVõi в квартале Arter этой осенью, делится советами по приготовлению освежающего летнего холодного супа и эстонского варианта тирамису.

„Летний холодный суп, или окрошка, многим напоминает детство, этим блюдом можно было наслаждаться у бабушки в деревне. Холодный суп — хороший и здоровый перекус между обильными мясными блюдами на Иванов день“, — говорит признанный шеф-повар Владислав Дьячук. В качестве десерта он предлагает приготовить тирамису по-эстонски. „Тирамису — это десерт итальянской кухни, который нравится многим. Вместо обычного кофе я предлагаю использовать сироп из цикория и водки, который придаст дессерту эстонский оттенок“, — предлагает Дьячук попробовать новую вкусовую комбинацию.

Летний холодный суп окрошка

Ингредиенты (на 4 порции)

Основная часть:

  • 500 г крупных картофелин сорта Лаура

  • 300 г свежих соленых огурцов

  • 50 г вареных семян горчицы

  • 50 г обычных семян горчицы (не вареных)

  • 50 г оливкового масла

  • 50 мл яблочно-медового уксуса

  • 20 г сахара

  • 100 мл воды

  • Тертый чеснок

  • Укроп, петрушка, зеленый лук, лавровый лист

  • Соль и перец по вкусу

Кефирный бульон:

  • 0,8 л кефира

  • 20 мл сока хрена

  • 100 мл газированной воды

  • 40 мл масла черемши

  • Соль, сахар и свежемолотый черный перец по вкусу

Для подачи:

  • 15 перепелиных яиц, варенных 3 минуты и 20 секунд

  • 50 г нарезанной красной редьки

  • Укроп

Приготовление:

1. Запеките картофель в духовке при 220 градусах на солевой подушке до мягкости. Остудите и нарежьте кубиками размером 1 см.

2. Очистите огурец и нарежьте кубиками. Замочите семена горчицы в воде и варите примерно пять минут в подкисленном яблочно-медовом уксусе. Остудите.

3. Смешайте основу для супа из картофеля, огурца и вареных семян горчицы, приправьте солью и перцем.

4. Для подачи положите основу для супа в центр тарелки. Натрите сверху вареное перепелиное яйцо и украсьте ломтиками редьки и укропом.

5. Для бульона смешайте кефир, сок хрена, перец, газированную воду и масло черемши. Приправьте солью и сахаром.

6. Вылейте бульон на основу для супа и наслаждайтесь.

Тирамису с цикорием и водкой

Ингредиенты (на 6 порций)

Бисквитные палочки (савоярди):

  • 2 яйца

  • 50 г сахара

  • 50 г сахарной пудры

  • 5 г ванильной пасты

  • Щепотка соли

Приготовление:

1. Взбейте яичные желтки с сахарной пудрой, ванильной пастой и щепоткой соли до крепкой пены. В другой миске взбейте яичные белки до крепкой пены и аккуратно смешайте обе смеси.

2. Осторожно добавьте сухие ингредиенты и перемешайте до однородности. Положите тесто в кондитерский мешок, выдавите полоски длиной 10 см на противень, покрытый бумагой для выпечки, и выпекайте при 190 градусах 10-12 минут. Остудите, посыпьте сахаром.

Сироп из цикория:

  • 100 г молотого корня цикория

  • 150 мл воды

  • 50 г водки

  • 50 г меда

  • 2 г корицы

Приготовление:

1. Сварите концентрат из цикория и корицы, остудите. Добавьте мед и водку.

Крем маскарпоне:

  • 100 г яичных желтков

  • 100 г яичных белков

  • 50 г сахара

  • 300 г маскарпоне

  • 3 г ванильной пасты

Приготовление:

1. Взбейте яичные желтки с сахаром и ванильной пастой, смешайте с маскарпоне. Добавьте взбитые яичные белки.

2. Выложите на дно формы бисквиты, пропитанные сиропом из цикория, и смажьте их половиной крема. Затем выложите второй слой бисквитов, покройте оставшимся кремом и посыпьте какао-порошком.

Ресторан VõiVõi откроется в квартале Arter этой осенью. Это будет гастрономический бар-ресторан, предлагающий меню, вдохновленное различными европейскими кулинарными традициями.

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