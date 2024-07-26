Четыре рецепта из яиц для тех, кто устал от омлетов
Яйца – универсальный продукт, который можно готовить множеством способов. Они богаты белками, что делает их отличным выбором для завтрака, обеда и ужина. Тем, кому омлеты и яичницы уже приелись, предлагаем несколько интересных рецептов из яиц.
Яйца в облаках
Ингредиенты:
4 яйца
1/4 чашки тертого сыра (например, пармезан или чеддер)
соль и перец по вкусу
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180°C.
Разделите яйца на белки и желтки. Белки взбейте с щепоткой соли до устойчивых пиков.
Аккуратно вмешайте тертый сыр в белки.
На противень, покрытый пергаментной бумагой, выложите белковую массу в виде гнезд, оставив углубления в центре.
Запекайте белки в духовке три минуты, затем осторожно выложите в углубления желтки и верните в духовку еще на три-четыре минуты, пока белки не станут золотистыми.
Подавайте сразу, приправив солью и перцем.
Испанская тортилья
Ингредиенты:
6 яиц
3 картофелины, нарезанные тонкими ломтиками
1 большая луковица, мелко нарезанная
1/2 чашки оливкового масла
соль и перец по вкусу
Приготовление:
Разогрейте половину оливкового масла на сковороде и обжарьте картофель до мягкости, около 10 минут. Выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
В оставшемся масле обжарьте лук до золотистого цвета.
В большой миске взбейте яйца с солью и перцем, добавьте картофель и лук, перемешайте.
Вылейте смесь на сковороду и готовьте на среднем огне до тех пор, пока низ не станет золотистым. Переверните тортилью при помощи тарелки и готовьте еще пять минут.
Подавайте горячей или холодной, нарезав на куски.
Шакшука
Ингредиенты:
4 яйца
1 большая луковица, мелко нарезанная
1 красный болгарский перец, нарезанный кубиками
2 зубчика чеснока, измельченные
400 г консервированных томатов
1 чайная ложка паприки
1 чайная ложка тмина
щепотка кайенского перца
соль и перец по вкусу
свежая зелень (петрушка или кинза)
Приготовление:
Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте лук и чеснок до мягкости.
Добавьте болгарский перец и готовьте еще пять минут.
Вмешайте томаты, паприку, тмин, кайенский перец, соль и перец. Доведите до кипения и уменьшите огонь. Готовьте 10 минут до загустения.
Сделайте в соусе небольшие углубления и аккуратно разбейте в них яйца. Накройте крышкой и готовьте, пока яйца не достигнут желаемой консистенции.
Посыпьте свежей зеленью и подавайте с хрустящим хлебом.
Яйца в авокадо
Ингредиенты:
2 спелых авокадо
4 яйца
соль и перец по вкусу
паприка или красный перец для украшения
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200°C.
Разрежьте авокадо пополам и удалите косточку. Выньте немного мякоти, чтобы освободить место для яйца.
Аккуратно разбейте яйцо в каждую половинку авокадо.
Выложите авокадо на противень и запекайте 15-20 минут, пока яйца не достигнут желаемой консистенции.
Приправьте солью, перцем и паприкой. Подавайте сразу.
Эти рецепты помогут вам открыть новые грани вкуса и насладиться разнообразием блюд из яиц. Попробуйте их и найдите свой новый любимый рецепт!