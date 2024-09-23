Быстро и полезно. Диетолог назвала 5 завтраков, которые можно приготовить за 10 минут

Сбалансированное питание — это уже не тренд, а необходимость, цель которой улучшить здоровье и общее самочувствие. На самом деле чтобы правильно питаться не нужно много денег, нужны знания и правильные продукты в холодильнике. Если вы будете покупать полезные продукты и не будете держать дома вредных, то быстро научитесь готовить полезную пищу и составлять здоровую тарелку. Диетолог-нутрициолог Анна Безик рассказала о том, какие продукты стоит иметь дома, чтобы буквально за 10 минут приготовить полезный сбалансированный завтрак.

Что вы обычно едите на завтрак? Пустой кофе, бутерброд с колбасой или гранолу? Еда дает нам энергию и ресурс для функционирования, поэтому то, что вы потребляете, особенно на завтрак, чрезвычайно важно. Если вы не привыкли завтракать утром или у вас нет времени готовить сложные блюда, воспользуйтесь советами диетолога.

Анна Безик рассказала, какие продукты должны быть у вас в холодильнике, чтобы легко приготовить полезный завтрак.

Ингредиенты:

паштет печеночный;

рыба слабосоленая, сельдь, печень трески, тунец, сардина в масле;

яйца;

сыр моцарелла, крем-сыр, твердый сыр;

овощи и зелень;

фрукты или ягоды;

орехи и семена;

хлеб, лаваш, хлебцы.

Бутерброды ассорти

Если вы любите бутерброды — это не проблема, ведь бутерброд тоже может быть полезным и питательным, если добавить к нему не колбасу, а более здоровые ингредиенты.

„Возьмите 2 куска хлеба или хлебцы, тунец, крем-сыр, зелень и яйцо мелко порежьте и смешайте. Выложите смесь на хлеб, добавьте салат с сыром, семенами и парой орехов, а также чашку ягод“, — советует диетолог.

Лаваш с рыбой

Этот вариант отлично подойдет для любителей лаваша, ведь этот ролл не только питательный, но и очень вкусный.

„Лаваш намажьте крем сыром, добавьте овощи, слабосоленую рыбу, вареное яйцо, зелень. Заверните, по желанию обжарьте на сухой сковороде, чтобы добавить хруста. Не забудьте о фрукте на десерт“, — предлагает Анна Безик.

Готовьте для себя вкусные завтраки, чтобы начать день в хорошем настроении и иметь энергию на весь день