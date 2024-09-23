Быстро и полезно. Диетолог назвала 5 завтраков, которые можно приготовить за 10 минут(3)
Миф о том, что правильное питание — это сложно и дорого постепенно развенчивается, однако некоторые люди до сих пор считают, что бутерброд с колбасой на завтрак приготовить проще, чем более полезный вариант. Диетолог Анна Безик делится с „Фокусом“ простыми рецептами полезных завтраков, на приготовление которых вы не потратите много времени.
Сбалансированное питание — это уже не тренд, а необходимость, цель которой улучшить здоровье и общее самочувствие. На самом деле чтобы правильно питаться не нужно много денег, нужны знания и правильные продукты в холодильнике. Если вы будете покупать полезные продукты и не будете держать дома вредных, то быстро научитесь готовить полезную пищу и составлять здоровую тарелку. Диетолог-нутрициолог Анна Безик рассказала о том, какие продукты стоит иметь дома, чтобы буквально за 10 минут приготовить полезный сбалансированный завтрак.
Что вы обычно едите на завтрак? Пустой кофе, бутерброд с колбасой или гранолу? Еда дает нам энергию и ресурс для функционирования, поэтому то, что вы потребляете, особенно на завтрак, чрезвычайно важно. Если вы не привыкли завтракать утром или у вас нет времени готовить сложные блюда, воспользуйтесь советами диетолога.
Анна Безик рассказала, какие продукты должны быть у вас в холодильнике, чтобы легко приготовить полезный завтрак.
Ингредиенты:
паштет печеночный;
рыба слабосоленая, сельдь, печень трески, тунец, сардина в масле;
яйца;
сыр моцарелла, крем-сыр, твердый сыр;
овощи и зелень;
фрукты или ягоды;
орехи и семена;
хлеб, лаваш, хлебцы.
Бутерброды ассорти
Если вы любите бутерброды — это не проблема, ведь бутерброд тоже может быть полезным и питательным, если добавить к нему не колбасу, а более здоровые ингредиенты.
„Возьмите 2 куска хлеба или хлебцы, тунец, крем-сыр, зелень и яйцо мелко порежьте и смешайте. Выложите смесь на хлеб, добавьте салат с сыром, семенами и парой орехов, а также чашку ягод“, — советует диетолог.
Лаваш с рыбой
Этот вариант отлично подойдет для любителей лаваша, ведь этот ролл не только питательный, но и очень вкусный.
„Лаваш намажьте крем сыром, добавьте овощи, слабосоленую рыбу, вареное яйцо, зелень. Заверните, по желанию обжарьте на сухой сковороде, чтобы добавить хруста. Не забудьте о фрукте на десерт“, — предлагает Анна Безик.
Готовьте для себя вкусные завтраки, чтобы начать день в хорошем настроении и иметь энергию на весь день
Салат с тунцом
Если вы устали от бутербродов и хотите чего-то свежего и легкого на завтрак, приготовьте полезный салат с тунцом.
„Для питательного салата из зелени и овощей возьмите банку тунца, яйцо, сыр моцарелла, семена и несколько орешков. Все нарежьте, перемешайте и не забудьте добавить на десерт ягоды“, — говорит диетолог.
Бутерброды с селедкой
„Очень простой вариант простого и питательного завтрака: 2 куска хлеба, сельдь, 1 отварное яйцо, овощи, на выбор фрукт или ягоды на десерт“, — говорит Анна Безик.
Не удивляйтесь, питательная еда не обязательно должна быть приготовлена из дорогих ингредиентов. На самом деле самая полезная еда — это привычные и знакомые вам продукты, которые можно купить в ближайшем супермаркете или на рынке.
Кстати, сельдь содержит такие же полезные омега-3 жирные кислоты, что и, например, лосось.
Бутерброд с паштетом
„2 куска хлеба, паштет на хлеб, сверху добавить зелень и семечки. Обязательно подавать со свежими овощами, и не забыть о ягодах на десерт“, — советует диетолог.
Лучше отказаться от употребления белого хлеба и выбирать более полезные варианты, например, цельнозерновой хлеб, хлеб на закваске или ржаной. Старайтесь употреблять разнообразные цветные ягоды и фрукты, это поможет получить максимум различных витаминов и антиоксидантов.
„Такие завтраки не только быстрые, но и очень питательные, поэтому уберегут вас от нежелательных перекусов“, — отмечает Анна Безик.