Как правильно выбрать спелое манго: 5 проверенных лайфхаков

В магазинах можно встретить недозрелые или перезрелые плоды, которые не принесут ожидаемого удовольствия. Делимся проверенными советами, как правильно выбрать спелое манго, чтобы вы и ваши близкие смогли насладиться этим сладким лакомством и получить от него максимум пользы.

Виды манго

Есть много сортов манго, каждый из которых имеет уникальные черты. Кратко расскажем о них в таблице.

Советы по выбору спелого и вкусного манго

Чтобы получить максимум удовольствия от вкуса и аромата этого экзотического фрукта, важно правильно его выбрать.

1. Проверьте твердость фрукта

Его поверхность должна быть податливой при легком нажатии, мякоть — упругой. Слишком мягкое манго может оказаться переспелым, а твердое — недозрелым. На поверхности плода не должно быть плесени или гнили.

2. Оцените цвет кожуры манго

У разных сортов он может немного различаться, но зрелые манго обычно имеют ярко-желтый оттенок. На кожице не должно быть визуально заметных повреждений. Основное правило — избегайте зеленоватых манго, они могут быть недозрелыми.

3. Обратите внимание на вес фрукта

Зрелое манго должно быть достаточно тяжелым, это признак сочной мякоти. Если фрукт кажется легким, возможно он перезрел или высох внутри.

4. Понюхайте манго

Спелый фрукт имеет сладкий и приятный аромат. Кислый запах указывает на то, что манго начинает гнить внутри. Отсутствие аромата — это тоже плохой знак, который говорит о незрелости плода.

Как ускорить созревание манго

Есть несколько способов ускорить созревание фрукта, если он оказался недостаточно зрелым.

1. Положите манго с другими фруктами

Манго поспеет, если вы положите его рядом с другими фруктами, например яблоками или бананами. Они выделяют особые соединения, которые ускоряют созревание других плодов.

2. Храните манго в темном месте

Место хранения имеет большое значение, температура и количество света тоже влияют на скорость созревания. Храните манго в темном месте при комнатной температуре, это ускорит процесс созревания.

3. Оберните манго бумагой