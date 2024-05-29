Что приготовить без мяса: 5 вегетарианских рецептов

„Считается, что в рационе спортсменов обязательно должен быть животный белок. Однако даже среди профессиональных атлетов есть те, кто отказался от мяса. Среди них боксёр Майк Тайсон, теннисистка Серена Уильямс, легкоатлет Карл Льюис и другие. Они получают ценное вещество из яиц, молока, круп, бобовых и орехов, а ещё — едят много зелени“, - рассказал шеф-повар Сергей Верёвкин.

Предлагаем на выбор пять вегетарианских рецептов.

Зелёная гречка с грибами

Зелёная гречка, в отличие от обычной, не подвергается термической обработке — поэтому в ней сохраняется больше микроэлементов и витаминов. Кроме того, в 100 г продукта содержится 13 г белка — то, что нужно для набора мышечной массы.

Ингредиенты (на четыре порции):

зелёная гречка — 400 г;

шампиньоны — 400 г;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

соль и перец — по вкусу;

масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление:

Почистите и нарежьте лук и морковь. Зелёную гречку и грибы промойте от мусора. Залейте крупу холодной водой и оставьте набухать. Разогрейте в сковороде масло и выложите репчатый лук и морковь. Обжарьте на среднем огне три минуты. Как только овощи станут мягкими, добавьте к ним нарезанные грибы и жарьте под крышкой ещё пять минут. Переложите в сковороду гречку, добавьте соль и перец по вкусу. Обжаривайте ещё пару минут. Затем влейте тёплую воду из чайника, чтобы она полностью покрывала крупу и грибы. Доведите до кипения, сразу же уменьшите огонь до минимума и тушите под крышкой минут 15. Вода в сковороде должна полностью выкипеть. Подавайте гречку в качестве гарнира или самостоятельного блюда.

Картофельные котлеты с квашеной капустой

Квашеная капуста — настоящий суперфуд, богатый пробиотиками, клетчаткой и витамином С. Её можно добавлять в салаты и супы, запекать или тушить на гарнир, а ещё — готовить котлеты с капустой.

Ингредиенты (на три порции):