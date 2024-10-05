Диетологи назвали 3 десерта, которые можно есть осенью, не опасаясь за фигуру

Строгие ограничения и отказ от десертов, увы, не приводят к результату. К счастью, есть масса вкусных и полезных десертов, которые могут удовлетворить ваши гастрономические и вкусовые пристрастия и не навредить вашим целям по снижению веса. Диетолог Кэтрин Гервацио назвала осенние десерты, которые не сорвут ваши планы по снижению веса. Об этом пишет She Finds.

Печеные яблоки

Яблоки являются естественным источником сладости без необходимости добавления сахара. Они также богаты клетчаткой, которая может помочь вам чувствовать себя сытым и способствовать здоровому пищеварению.

„Печеные яблоки — низкокалорийное лакомство, которого осенью в избытке“, — говорит диетолог. „Посыпьте корицей и мускатным орехом и добавьте немного измельченных орехов, чтобы усилить вкус“. Это особенно хорошая идея, если учесть тот факт, что ежедневная доза корицы может помочь ускорить ваш метаболизм.

„При правильном контроле порций этот десерт содержит клетчатку, витамины и минералы для здоровья. По сравнению с традиционными осенними десертами, печеные яблоки имеют низкое содержание сахара, что помогает снизить общую калорийность“, — говорит Гервацио.

Пирог из батата с цельнозерновой корочкой

Батат богат различными витаминами, такими как А и С, минералами и антиоксидантами. Он также естественно сладкий, как и яблоки, что снижает потребность в чрезмерном количестве сахара из других источников. Цельнозерновая корка также добавит клетчатку в этот десерт.

„Этот традиционный осенний десерт можно сделать более полезным, используя цельнозерновую муку в качестве корочки“, — объясняет диетолог. „Начинка может быть сделана из обезжиренного молока, ванильного экстракта и некалорийного подсластителя“.