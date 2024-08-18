Всего три ингредиента: как приготовить экономные блинчики на завтрак

В рецепте этих блинов используются всего 3 ингредиента: главными ингредиентами являются бананы и яйца, а также ванильный экстракт, или ванилин, который придает блинчикам чудесный аромат. Вы можете легко увеличить дозу, добавляя яйцо на каждый использованный банан. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Их приготовление занимает не более 5 минут и не требует никаких специальных инструментов: достаточно миски и вилки. Если у вас дома есть спелые бананы, это идеальная альтернатива базовому рецепту блинов.

Блинчики из трех ингредиентов

Ингредиенты:

2 банана;

2 яйца;

2 чайные ложки ванильного экстракта;

для жарки: растительное масло.

Приготовить блины из трех ингредиентов очень быстро и легко. В миске разомните бананы зубцами вилки, хорошо разбивая мякоть так, чтобы получилась почти кремовая масса. Добавьте яйца и ванилин, все хорошо перемешайте.

На горячей сковороде разогрейте растительное масло. Наливайте смесь по щедрой ложке (всего должно получиться дюжина блинов) и готовьте почти по 2 минуты с каждой стороны. Если готовить, накрыв блины крышкой, они будут более устойчивыми и их будет легче переворачивать. Убедитесь, что у вас есть мини-блины диаметром не более 6–8 см, поскольку, поскольку они не содержат крахмалистых продуктов, они будут более хрупкими и их будет трудно переворачивать. Ваши блинчики из 3 ингредиентов готовы к употреблению в горячем виде.