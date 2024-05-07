Сочные и хрустящие! Как правильно пожарить пельмени

Чтобы приготовить идеальные жареные пельмени – сочные, с золотистой корочкой вам нужна будет сковорода с крышкой, а также: растительное масло, черный перец, соль, и, конечно, замороженные пельмени.

На сковороду налейте масло так, чтобы оно покрывало всю поверхность сковородки, но не переусердствуйте, распространенной ошибкой является чрезмерное количество масла. Если масла слишком много, то снаружи пельмени красиво обжарятся, а внутри останутся сырыми. Мы же этого не хотим, правда?

Используйте растительное масло, предназначенное для высокой температуры, например, кукурузное.

Итак, нагреваем сковороду с маслом, как только масло начинает дымить, высыпаем пельмени. Внимание: на сковороде должен быть один слой пельменей. Перемешайте, чтобы они все были покрыты растительным маслом и закройте крышкой. Подождите 4-5 минут, пока пельмени подрумянятся с одной стороны.

Затем поднимите крышку, переверните каждый пельмень, посолите, поперчите, добавьте рубленный лук или другие приправы на свой вкус.

Пока пельмени обжариваются со второй стороны, откроем вам еще один распространенный способ обжаривания пельменей.

Перед обжаркой их пару минут варят в подсоленной воде. Этот способ многим кажется более удобным и пельмени обжариваются равномерно и красиво, но после варки пельмени потеряют характерную для жареных пельменей хрустящую корочку. И ее уже не вернуть.

Когда констатируете, что пельмени равномерно обжарились со всех сторон, добавьте кипящей воды – ровно столько, чтобы вода была на половину пельменя. Затем быстро закройте сковороду крышкой и подождите, пока содержимое сковороды „успокоится“.

Затем снимите крышку, поставьте огонь на максимум и 3-4 минуты жарьте, время от времени помешивая, чтобы они не прилипли к сковороде.

Когда практически вся жидкость испарится и пельмени начнут прилипать к сковороде, момент настал – они готовы! Уберите огонь, снимите сковороду с плиты и наслаждайтесь идеально пожаренными пельменями.

В качестве соуса можем предложить сметану, смешанную с аджикой.

И приятного аппетита!