Рецепты
08.06.2024, 11:30

Когда нет времени, а сладкого хочется! Пять рецептов десертов за 10 минут

 
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ФОТО: Alexandra Anschiz | Shutterstock

Многие ведут насыщенную жизнь, но это не повод отказываться от вкусных десертов. В этой статье „Рамблер“ предлагает несколько простых и быстрых в приготовлении сладостей, которые можно сделать всего за 10 минут.

Шоколадный мусс

Ингредиенты:

  • 100 г темного шоколада

  • 200 мл сливок для взбивания

  • 1 ст. ложка сахара

  • Приготовление:

  1. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке.

  2. Взбейте сливки с сахаром до пиков.

  3. Аккуратно вмешайте растопленный шоколад в взбитые сливки.

  4. Разложите мусс по креманкам и подавайте сразу или охладите в холодильнике.

Ягодный смузи

Ингредиенты:

  • 200 г замороженных ягод

  • 1 банан

  • 200 мл йогурта

  • 1 ст. ложка меда

Приготовление:

  1. Поместите все ингредиенты в блендер.

  2. Взбейте до однородной консистенции.

  3. Перелейте в стаканы и сразу подавайте.

Банановый пудинг

Ингредиенты:

  • 2 банана

  • 200 мл молока

  • 2 ст. ложки кукурузного крахмала

  • 2 ст. ложки сахара

  • 1 ч. ложка ванильного экстракта

Приготовление:

  1. В миске смешайте молоко, крахмал, сахар и ванильный экстракт.

  2. Поместите смесь в микроволновку на две минуты, периодически перемешивая.

  3. Разомните бананы вилкой и добавьте к молочной смеси.

  4. Перемешайте и разложите по порционным чашкам.

Экспресс-тирамису

Ингредиенты:

  • 200 г сливочного сыра (маскарпоне)

  • 100 мл крепкого кофе

  • 1 ст. ложка какао-порошка

  • 2 ст. ложки сахара

  • 100 г печенья савоярди

Приготовление:

  1. Взбейте сливочный сыр с сахаром до однородности.

  2. Окуните печенье в кофе и выложите на дно стаканов.

  3. Сверху выложите слой крема из сыра.

  4. Повторите слои, завершив кремом.

  5. Посыпьте какао-порошком и подавайте сразу.

Фруктовый салат

Ингредиенты:

  • 1 яблоко

  • 1 груша

  • 1 апельсин

  • 1 банан

  • 200 мл натурального йогурта

  • 1 ст. ложка меда

  • Орехи или мюсли для посыпки

Приготовление:

  1. Нарежьте все фрукты кубиками.

  2. Смешайте фрукты с йогуртом и медом.

  3. Посыпьте орехами или мюсли перед подачей.

С этими рецептами вы всегда будете готовы к неожиданному приходу гостей или к ленивой готовке после работы. Помните, что перечисленные способы приготовления сладостей не аксиома, будьте гибкими и эксперментируйте с ингредиентами.

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