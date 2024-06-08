Когда нет времени, а сладкого хочется! Пять рецептов десертов за 10 минут
Многие ведут насыщенную жизнь, но это не повод отказываться от вкусных десертов. В этой статье „Рамблер“ предлагает несколько простых и быстрых в приготовлении сладостей, которые можно сделать всего за 10 минут.
Шоколадный мусс
Ингредиенты:
100 г темного шоколада
200 мл сливок для взбивания
1 ст. ложка сахара
Приготовление:
Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке.
Взбейте сливки с сахаром до пиков.
Аккуратно вмешайте растопленный шоколад в взбитые сливки.
Разложите мусс по креманкам и подавайте сразу или охладите в холодильнике.
Ягодный смузи
Ингредиенты:
200 г замороженных ягод
1 банан
200 мл йогурта
1 ст. ложка меда
Приготовление:
Поместите все ингредиенты в блендер.
Взбейте до однородной консистенции.
Перелейте в стаканы и сразу подавайте.
Банановый пудинг
Ингредиенты:
2 банана
200 мл молока
2 ст. ложки кукурузного крахмала
2 ст. ложки сахара
1 ч. ложка ванильного экстракта
Приготовление:
В миске смешайте молоко, крахмал, сахар и ванильный экстракт.
Поместите смесь в микроволновку на две минуты, периодически перемешивая.
Разомните бананы вилкой и добавьте к молочной смеси.
Перемешайте и разложите по порционным чашкам.
Экспресс-тирамису
Ингредиенты:
200 г сливочного сыра (маскарпоне)
100 мл крепкого кофе
1 ст. ложка какао-порошка
2 ст. ложки сахара
100 г печенья савоярди
Приготовление:
Взбейте сливочный сыр с сахаром до однородности.
Окуните печенье в кофе и выложите на дно стаканов.
Сверху выложите слой крема из сыра.
Повторите слои, завершив кремом.
Посыпьте какао-порошком и подавайте сразу.
Фруктовый салат
Ингредиенты:
1 яблоко
1 груша
1 апельсин
1 банан
200 мл натурального йогурта
1 ст. ложка меда
Орехи или мюсли для посыпки
Приготовление:
Нарежьте все фрукты кубиками.
Смешайте фрукты с йогуртом и медом.
Посыпьте орехами или мюсли перед подачей.
С этими рецептами вы всегда будете готовы к неожиданному приходу гостей или к ленивой готовке после работы. Помните, что перечисленные способы приготовления сладостей не аксиома, будьте гибкими и эксперментируйте с ингредиентами.