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Чем женщина-хирург лучше мужчины?
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Работа в Prisma подходит каждому, предложить свою кандидатуру – проще простого!
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Женщина в Швеции все-таки стала премьером. Новшество еще и в том, насколько это было сложно
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Ночная работа в Prisma – это возможность, а не обязанность
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Работа в Prisma – это гибкий график и возможности для развития!
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Здоровье сотрудников – приоритет для Prisma
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Система уровней квалификации Prisma мотивирует развитие
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Опытные менторы помогут справиться со страхами первого рабочего дня
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Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
(7)
На мужа надейся, но сама не плошай: блогер RusDelfi рассуждает о женском саморазвитии
(1)
ТОП-3 мифов о призвании. Как не ошибиться в поиске себя — рассказывает блогер RusDelfi
Какое поведение в коллективе является неприемлемым? Объясняет психолог из Эстонии
Распознавайте признаки неприемлемого поведения!
Побочный эффект. Как пандемия изменила жизнь женщин
Женщины чаще выгорают на работе, чем мужчины
(1)
В университет Кабула перестали пускать женщин
(1)
Впервые в бундестаг ФРГ прошли трансгендерные женщины
(16)
Исландия не смогла стать первой страной Европы с большинством женщин в парламенте
(2)
Исландия стала первой в Европе страной с преобладанием женщин в парламенте
(4)
В США открылся первый специализированный банк для женщин
(6)
ИСТОРИЯ ОПЫТА | Молодая студентка Кятрийн о поиске работы в Дании: я написала 78 сопроводительных писем и подала заявку на 100 с лишним вакансий
Учиться дальше или сразу на работу?
Как экологично вернуться в работу после отпуска?
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ | “Мой начальник хочет, чтобы мы весь день держали Zoom включенным и общались...”
(11)
+ комментарий консультанта по планированию карьеры
Смертельный стресс. Длинный рабочий день ежегодно убивает более 700 тыс. человек
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10 факторов, которые убивают мотивацию на работе
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Все больше компаний нанимают в штат психолога. И вот почему
Сеть LinkedIn добавила новые должности “мама-домохозяйка” и “папа-домохозяин”
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100 женщин в Эстонии получат возможность начать карьеру в ИТ-сфере
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Обратная дискриминация: мужчин в Швеции не берут на "женские" работы
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Мы вам перезвоним: как правильно вести себя на собеседовании
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Снова на кухню? Коронавирус отбросил эмансипацию женщин на 25 лет назад
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Не один дома. Как работать на удаленке — и не сойти при этом с ума
Умный таймер и виртуальная тренировка памяти. 5 приложений для продуктивной домашней учебы
ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | "Начальник заставляет меня работать в офисе, хотя сейчас было бы лучше делать это из дома. Что это за притеснение?"
Виртуальный кинжал в спину коллеге: как ответственность и исполнительность пробуждают в человеке самое плохое
Работа из дома: за и против. Кто, зачем и когда вернется в офисы?
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6 вещей, которыми не стоит жертвовать ради работы
Мой ребенок идет в школу. Положен ли мне свободный день 1 сентября?
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ВИДЕО | Без "гугла" и Википедии. Студент-долгожитель окончил университет в 96 лет
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Гендерное неравенство на века. Почему женщины пострадают от коронакризиса больше мужчин
ГРАФИКИ: Женщины в Эстонии получают на 17% меньше мужчин
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