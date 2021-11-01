Какое поведение в коллективе является неприемлемым? Объясняет психолог из Эстонии(1)
Притеснение на работе может, по словам психолога, повлиять как на психическое, так и на физическое здоровье жертвы, уменьшая возможности общаться на работе, сохранять социальные связи, личную репутацию и здоровье. Большая часть случаев притеснения не раскрывается и не решается, поскольку начальники не осознают наличие проблемы или информация не доходит до руководителя или доверенного лица работников.
Основные страхи людей при оказании сопротивления притеснителю, по словам Майкалу, это опасение, что на реакцию последуют санкции или прочие неприятные последствия — будут притеснять ещё больше, уволят и т. п.
Дружелюбное общение становится притеснением тогда, когда оно неприятно одной стороне
В отношении ваших рабочих заданий даются необоснованные сроки или объём работы неуправляем? Коллега оскорбляет вас или распространяет порочащие слухи? Вы регулярно чувствуете себя в трудовом коллективе униженным или неполноценным? Или коллега отпускает двусмысленные, пошлые или сексистские шутки в отношении вас, или неуместно прикасается к вам? Чем больше вопросов у вас получают утвердительные ответы, тем вероятнее, что речь идёт об издевательстве на работе или притеснении. По словам Майкалу, дружелюбное отношение становится притеснением тогда, когда это неприятно одной стороне.
“Притеснение на работе не случайно. Это продолжительное и повторяющееся злонамеренное поведение, в результате чего кто-то оказывается в беспомощном и беззащитном положении”, — рассказала Майкалу. Она объяснила, что цель притеснителя заставить другого человека чувствовать себя плохо. Притеснителем может быть начальник, коллега, а также подчинённый. Также притеснение может быть скрытым или открытым. Часто притеснение на работе выражается в том, что другого человека сознательно и без причины ставят в менее выгодное положение. Например, сознательно не передаётся какая-то важная для работы информация, приказывают делать работу, которая не соответствует компетенции работника. Сюда входит также навязанная слишком большая рабочая нагрузка или прочие неразумные рабочие требования, порочащие или унижающие замечания, оскорбления, распространение слухов, осознанное порочение репутации другого человека и т. д.
Что делать, если вы испытываете в коллективе ненадлежащее обращение?
“Притеснение обычно не проходит само по себе, а скорее усиливается. В этой ситуации нельзя оставаться одному, надо найти кого-то, с кем поговорить на эту тему, кто понимает и может поддержать”, — рассказала Майкалу. Если среди близких такого слушателя не найти, можно позвонить на кризисный телефон помощи жертвам 116006, сохранив при этом анонимность.
По словам психолога, сначала следует ясно дать понять притеснителю, что такое поведение неприемлемо. “Это следует делать скорее описательно и с я-сообщениями. Например: “Для меня неприемлемо, если ты такое говоришь мне перед другими”. При этом не обвиняйте и не оскорбляйте в ответ. Часто негативное или агрессивное поведение скрыто, о нём не говорят и не устанавливают чётких границ”, — рассказала Майкалу.
Если за словесным предупреждением не последуют изменения, следует поговорить с руководителем предприятия (если руководитель не притеснитель), менеджером по персоналу или доверенным лицом, чтобы вместе попытаться найти решение.
Если предложенная работодателем помощь не обеспечивает безопасности рабочей среды или работодатель отказывается от решения проблемы, следует, по словам психолога, обращаться в Трудовую инспекцию. “При необходимости можно обратиться, например, к команде восстанавливающего права Департамента социального страхования, в Комиссию по трудовым спорам или в суд”, — добавила психолог.
Исследование отношений Департамента статистики собирает целостную информацию об опыте людей
По словам психолога, сегодня люди лучше осознают, что значит физическое или психологическое насилие в близких отношениях, но меньше внимания обращают на ненадлежащее обращение на работе, в кружках по интересам и среди друзей. Отношения на работе, тренировке или среди друзей при этом занимают значительную часть обычного дня каждого человека.
Чтобы собрать информацию и оценить реально, какова ситуация в отношениях в трудовых коллективах, Департамент статистки проводит исследование “Безопасные отношения в кругу семьи, на работе и за их пределами”. Участники исследования отобраны методом случайной выборки из Регистра народонаселения среди жителей 18-74 лет, всего опрашивается около 16 000 человек. В исследовании участвуют как те, кто испытывал ненадлежащее обращение дома, на работе или в каком-то другом коллективе, но также и те, кто не сталкивался с ненадлежащим обращением — как женщины, так и мужчины, молодые и пожилые, жители городов и сельской местности.
Уведомление об участии в исследовании отношений придёт к попавшему в выборку человеку на электронную почту или в письменном виде на домашней адрес, указанный в регистре народонаселения как основной контактный адрес. В исследовании можно принять участие как заполнив опросник в интернете, так и в ходе интервью с глазу на глаз.