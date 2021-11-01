Какое поведение в коллективе является неприемлемым? Объясняет психолог из Эстонии

В последние годы всё больше бросаются в глаза инциденты, когда в отношениях между начальником и подчинённым проявляется преследование или притеснение. По словам психолога Кармен Майкалу, это не означает, что количество случаев ненадлежащего обращения в трудовом коллективе растёт, скорее эти случаи больше замечаются и осознаются как неприемлемое поведение. “То, с чем раньше мирились как с неизбежностью, теперь получает осуждающую оценку. Поэтому об этом говорят всё больше, и такие инциденты всё больше предаются огласке”, — рассказала Майкалу.

Притеснение на работе может, по словам психолога, повлиять как на психическое, так и на физическое здоровье жертвы, уменьшая возможности общаться на работе, сохранять социальные связи, личную репутацию и здоровье. Большая часть случаев притеснения не раскрывается и не решается, поскольку начальники не осознают наличие проблемы или информация не доходит до руководителя или доверенного лица работников.

Основные страхи людей при оказании сопротивления притеснителю, по словам Майкалу, это опасение, что на реакцию последуют санкции или прочие неприятные последствия — будут притеснять ещё больше, уволят и т. п.

Дружелюбное общение становится притеснением тогда, когда оно неприятно одной стороне



В отношении ваших рабочих заданий даются необоснованные сроки или объём работы неуправляем? Коллега оскорбляет вас или распространяет порочащие слухи? Вы регулярно чувствуете себя в трудовом коллективе униженным или неполноценным? Или коллега отпускает двусмысленные, пошлые или сексистские шутки в отношении вас, или неуместно прикасается к вам? Чем больше вопросов у вас получают утвердительные ответы, тем вероятнее, что речь идёт об издевательстве на работе или притеснении. По словам Майкалу, дружелюбное отношение становится притеснением тогда, когда это неприятно одной стороне.