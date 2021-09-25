25.09.2021, 10:27
В США открылся первый специализированный банк для женщин(7)
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Там будут выдавать кредиты на развитие бизнеса и консультировать женщин-предпринимателей, пишут Новости Mail.Ru.
В середине сентября в Чикаго открылся Первый женский банк, который является первым и единственным банком в США, возглавляемым женщинами и ориентированным на женщин.
По словам основателей нового банка, в США женщины намного реже получают средства на развитие бизнеса, при этом мужчины чаще становятся банкротами. Создание специализированного банка, должно сократить гендерный разрыв в кредитовании предпринимателей.
Сообщается, что в Первом женском банке будут не только выдавать кредиты, но также консультировать женщин-предпринимателей на всех этапах бизнес-процесса, пишет Chicago Suntimes.