В США открылся первый специализированный банк для женщин

В середине сентября в Чикаго открылся Первый женский банк, который является первым и единственным банком в США, возглавляемым женщинами и ориентированным на женщин.

Chicago is now home to the First Women’s Bank, a bank its founders say is the first and only women-led and women-focused bank in the country. https://t.co/FM8DEv7ipg — Chicago Sun-Times (@Suntimes) September 23, 2021

По словам основателей нового банка, в США женщины намного реже получают средства на развитие бизнеса, при этом мужчины чаще становятся банкротами. Создание специализированного банка, должно сократить гендерный разрыв в кредитовании предпринимателей.

Сообщается, что в Первом женском банке будут не только выдавать кредиты, но также консультировать женщин-предпринимателей на всех этапах бизнес-процесса, пишет Chicago Suntimes.