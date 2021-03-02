100 женщин в Эстонии получат возможность начать карьеру в ИТ-сфере
“Экономическая жизнь после COVID-19 ставит перед соискателями работы и работодателями трудный выбор. Многие отрасли сталкиваются с серьезным сокращением штатов и потерей рабочих мест. В то же время значение ИТ-специалистов сильно выросло, поскольку по сравнению с прошлым увеличилась и доля удаленной работы. Люди все чаще используют услуги на базе интернета, а это означает, что компаниям необходимо нанимать больше ИТ-специалистов для поддержки клиентов в технических вопросах”, — сказала Аве Лаас, исполнительный директор объединение Targa Töö Ühing.
Вот почему Google, Targa Töö Ühing и Inco Akadeemia совместно разработали бесплатную программу переподготовки для женщин, которая позволит им найти работу на должностях, требующих навыков в ИТ.
“Чтобы присоединиться к программе, не нужно быть ИТ-специалистом, достаточно базовых навыков работы с компьютером. Мы хотим побудить женщин переучиваться на новые профессии, даже если до сих пор они трудились в совсем другой области. Эта программа подходит для взрослых людей всех возрастов с любым образованием и профессиональным опытом, главное, чтобы они были заинтересованы в работе в сфере информационных технологий. С программой справятся все ее участницы”, — сказала Лаас. Она добавила, что в связи с серьезными изменениями на рынке труда, эта программа предоставит возможность начать новую профессиональную жизнь
10-месячная программа начнется в марте с самостоятельного онлайн-обучения, направленного на знакомство со спецификой ИТ-поддержки клиентов. К этому добавится контактное обучение на местах, которое будет сосредоточено на планировании карьеры, цифровой грамотности, основах удаленной работы и обслуживания клиентов. Программа заканчивается стажировкой продолжительностью 2-6 месяцев, в зависимости от предприятия.
“Важно то, что программа переподготовки дает базовые знания в области ИТ, позволяющие начать работу на таких должностях ИТ-специалистов, которые требуют простых навыков, а потребности в подобных работниках только растут. Программа переподготовки также создает хорошую основу для дальнейшего обучения в будущем”, - сказала Лаас, призывая женщин задуматься о переквалификации.
Менеджер по развитию объединения Targa Töö Ühing Сирья Сулакатко добавила, что к программе уже присоединилось несколько представителей работодателей. Они предлагают различные лекции, менторство и возможность стажировки во время учебы.
“Нашими партнерами, поддерживающими женщин на протяжении 10 месяцев программы, являются Swedbank, Havas, Telia, Kühne+Nagel IT Service Centre и Департамент государственной инфосистемы. К нам могут обратиться и другие компании, которые хотели бы принять участие в программе и, например, предложить возможности стажировки”, заметила - Сулакатко, приглашая предприятия обращаться за информацией о программе переподготовки.
Программа поддерживается Министерством социальных дел и Кассой по безработице.
К бесплатной программе профессиональной переподготовки смогут присоединиться 100 женщин. Для заинтересованных в участии уже сегодня, 02.03.2021, в 16:00 состоится бесплатный вебинар. Более подробная информация доступна на сайте объединения Targa Töö Ühing и на странице в Facebook.
Присоединиться к программе и зарегистрироваться можно здесь.
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