100 женщин в Эстонии получат возможность начать карьеру в ИТ-сфере

“Экономическая жизнь после COVID-19 ставит перед соискателями работы и работодателями трудный выбор. Многие отрасли сталкиваются с серьезным сокращением штатов и потерей рабочих мест. В то же время значение ИТ-специалистов сильно выросло, поскольку по сравнению с прошлым увеличилась и доля удаленной работы. Люди все чаще используют услуги на базе интернета, а это означает, что компаниям необходимо нанимать больше ИТ-специалистов для поддержки клиентов в технических вопросах”, — сказала Аве Лаас, исполнительный директор объединение Targa Töö Ühing.

“Чтобы присоединиться к программе, не нужно быть ИТ-специалистом, достаточно базовых навыков работы с компьютером. Мы хотим побудить женщин переучиваться на новые профессии, даже если до сих пор они трудились в совсем другой области. Эта программа подходит для взрослых людей всех возрастов с любым образованием и профессиональным опытом, главное, чтобы они были заинтересованы в работе в сфере информационных технологий. С программой справятся все ее участницы”, — сказала Лаас. Она добавила, что в связи с серьезными изменениями на рынке труда, эта программа предоставит возможность начать новую профессиональную жизнь