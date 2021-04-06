Сеть LinkedIn добавила новые должности “мама-домохозяйка” и “папа-домохозяин”

Теперь пользователи LinkedIn могут указать в резюме: “мама-домохозяйка”, “папа-домохозяин” или “родитель-домохозяин”. Соответственно, эти должности можно не привязывать к работодателю. Теперь большой промежуток времени без работы станет более понятным для других.

Нововведения были приняты после разгромных статей в СМИ о том, что LinkedIn не учитывает уход за ребенком, уход за пожилыми членами семьи, больничные, продолжительное лечение от болезни, волонтерство, творческий отпуск, длительное путешествие и другие обстоятельства.

“Не должно быть ничего постыдного в том, чтобы открыто говорить о перерывах в карьере и о желании вернуться к работе”, — написала Хизер Болен в своей статье на Better Marketing.

Кроме того, из-за пандемии в США работу потеряли миллионы женщин. Это связано как с кризисом и сокращениями, так и с невозможностью совмещать работу и уход за детьми. Большой пробел в резюме не помогает им вернуться на работу.

В 2018 году Harvard Business Review писал о том, что работодатели предвзято относятся к кандидаткам, которые какое-то время сидели дома с детьми. У них было меньше шансов найти работу, чем у тех, кто не работал в течение такого же периода времени по причине увольнения. Матерей считали менее способными, менее надежными и менее трудолюбивыми работницами.

Технический директор LinkedIn Беф Эйнью согласился с доводами СМИ и заявил, что компании необходимо нормализовать паузы в карьере. В компании даже пошли дальше, указав уход за ребенком не как длительный перерыв, а как полноценную работу. Все-таки родительство — это действительно фултайм-работа, а не отпуск.

Stay at home mom was the HARDEST job I’ve ever had! Happy to see this much-needed addition to the @LinkedIn platform. Brb...updating my LinkedIn profile....👶🏻👶🏻 https://t.co/fIyTztscGv — Victoria McGlone (@TorMcGlone) April 1, 2021