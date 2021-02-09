Мы вам перезвоним: как правильно вести себя на собеседовании

Эмоциональное переживание

Даже для знающих и опытных профессионалов поиск работы может стать настоящим эмоциональным переживанием — из-за неизвестности и необходимости в сжатые сроки показать себя с лучшей стороны, говорит HR бизнес-партнер Tele2 Илзе Жагаре. "Это не то же самое, что сходить на вечеринку по случаю дня рождения. Ты знаешь, что тебя оценивают, и это задевает твою самооценку. Поэтому важно осознавать свои эмоции и уметь ими управлять. В процессе поиска работы нужно активно подключать разум — восприятие информации, оценку происходящего и навыки коммуникации. Поэтому прежде всего каждому нужно выполнить домашнюю работу с самим собой — научиться сотрудничать с эмоциями и разумом".

Казалось бы, об этом говорили уже сотни раз, но почему на собеседованиях все еще допускают ошибки? Руководитель по развитию специалистов по подбору персонала Йоланта Саукане из Working Day ссылается на недостаток опыта: "Попадая на рынок труда, человек через это все проходит впервые, потому и допускает ошибки. Это относится не только к молодым людям, бывает, что первое собеседование проходят в 40 или 50 лет, даже в этом случае недостаток опыта и волнение делают свое дело".