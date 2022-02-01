Самые распространенные карьерные ошибки(4)
Отсутствие готовности чем-либо жертвовать
Ни раньше, ни сейчас практически невозможно кардинально сменить сферу деятельности без понижения в должности и уровня своих притязаний или без смены локации, ведь частенько нашедшим работу мечты приходится переезжать из небольшого провинциального городка в крупный мегаполис или даже в столицу, а порой бывает и так, что человеку предстоит переехать и за рубеж, пишет MyJane.ru. И, конечно же, обрести надлежащий опыт в той или иной сфере без низкооплачиваемой стартовой позиции, стажерства либо волонтерства тоже практически не представляется возможным! Да и руководящих должностей без потерь, переработок, перегрузок и утраты на некоторое время душевного спокойствия тоже не бывает!
Так что для того, чтобы все-таки сделать успешную карьеру, в подавляющем большинстве случаев поначалу придется чем-то пожертвовать. И самое главное в данном случае — не превратиться самим в самую настоящую жертву обстоятельств, то есть все приносимые ради будущей карьеры жертвы должны быть разумными и соизмеримыми с собственными возможностями. А вот при полнейшем отсутствии готовности жертвовать какими-либо нюансами об успешной карьере можно даже и не мечтать!
Отсутствие развития в профессии
Даже самые признанные эксперты в своей области не могут являться таковыми и во всех остальных областях, поэтому как минимум для расширения собственного кругозора постоянно нужно учиться чему-то новому. И совершенствовать навыки в собственной профессии тоже следует постоянно, ведь прогресс, как известно, не стоит на месте, и практически в любой сфере деятельности периодически появляются какие-либо новые методики или нюансы, которые тоже необходимо осваивать. Так что не стоит забывать еще и учиться — истинных успехов достигает только тот, кто постоянно открыт всему новому!
Упор только на деньги и на размер зарплаты при поиске работы
Разумеется, определенные финансовые потребности имеются у всех без исключения людей. Вот только с лихвой окупить себя в будущем способны лишь тщательный расчет и четкая карьерная стратегия! Соблазнившись на работу, которая в настоящее время оплачивается выше, однако постепенно начинает морально устаревать или же не подходит по личностным характеристикам, в будущем человек может запросто оказаться в крайне непростой ситуации самого настоящего карьерного кризиса либо профессионального выгорания. Для того, чтобы работа была и по душе, и не за бесплатно, имеет смысл тщательнейшим образом изучить финансовые перспективы того или иного направления. Несмотря на то, что на старте очень многие специальности оплачиваются достаточно скромно, при наличии серьезного опыта, переходе на руководящую должность или переезде за рубеж они начинают приносить гораздо больше денег!
Слишком частая смена мест работы
В поиске новых путей развития и принципиально иных карьерных возможностей нет ничего плохого, однако и в этом случае важно по максимуму сконцентрироваться на своей карьерной цели и тщательнейшим образом взвешивать каждое свое трудоустройство или увольнение, иначе можно запросто обзавестись среди рекрутеров клеймом job-hopper. Во избежание слишком частой смены мест работы важно постараться изначально тщательно выбирать и работодателей, и наиболее подходящие вакансии, внимательно присматриваясь не только к основным функциональным обязанностям и условиям работы, но и к финансовому положению организации, а также к установившемуся в коллективе психологическому климату.
Согласие на руководящую должность при абсолютной неготовности к ней
Оказаться весьма посредственным руководителем — далеко не самая приятная перспектива. Однако это вовсе не значит, что нужно сразу же отказываться от руководящей должности, годами работая на одном и том же месте. Просто к переходу на руководящую позицию имеет смысл должным образом подготовиться — почитать соответствующие книги, посетить тематические тренинги, а также попробовать свои силы в разного рода проектах, проверив тем самым свои навыки, знания и готовность к росту. Если же человек испытывает неуверенность в себе и своих силах — с этим тоже нужно бороться!
Думать не своей головой
Нередко случается так, что человек идет учиться туда, куда подсказали ему пойти его родители. Например, сказали ему выучиться на экономиста, он и выучился, вот только впоследствии он, даже имея весьма неплохую зарплату, не испытывает от своей работы ни малейшего удовольствия. А все потому, что где-то в глубине души его всегда тянуло стать дизайнером или маркетологом! Одним словом, если направление деятельности было выбрано человеком неверно и не самостоятельно, надеяться на надлежащую профессиональную самореализацию и уж тем более на впечатляющий карьерный рост однозначно не стоит!
Чтобы карьера оказалась по-настоящему успешной и приносила в дальнейшем хорошие деньги, важно постараться строить ее не по неверному принципу “здесь и сейчас”, выбирая только лишь из того, что есть на данный момент, а в долгосрочной перспективе, отталкиваясь от заранее составленной и тщательно выверенной карьерной траектории и стратегии, которую, кстати, всегда может помочь составить грамотный карьерный консультант! При основательном подходе к данному вопросу результаты действительно порадуют!