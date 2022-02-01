Самые распространенные карьерные ошибки

Отсутствие готовности чем-либо жертвовать

Ни раньше, ни сейчас практически невозможно кардинально сменить сферу деятельности без понижения в должности и уровня своих притязаний или без смены локации, ведь частенько нашедшим работу мечты приходится переезжать из небольшого провинциального городка в крупный мегаполис или даже в столицу, а порой бывает и так, что человеку предстоит переехать и за рубеж, пишет MyJane.ru. И, конечно же, обрести надлежащий опыт в той или иной сфере без низкооплачиваемой стартовой позиции, стажерства либо волонтерства тоже практически не представляется возможным! Да и руководящих должностей без потерь, переработок, перегрузок и утраты на некоторое время душевного спокойствия тоже не бывает!

Так что для того, чтобы все-таки сделать успешную карьеру, в подавляющем большинстве случаев поначалу придется чем-то пожертвовать. И самое главное в данном случае — не превратиться самим в самую настоящую жертву обстоятельств, то есть все приносимые ради будущей карьеры жертвы должны быть разумными и соизмеримыми с собственными возможностями. А вот при полнейшем отсутствии готовности жертвовать какими-либо нюансами об успешной карьере можно даже и не мечтать!

Отсутствие развития в профессии

Даже самые признанные эксперты в своей области не могут являться таковыми и во всех остальных областях, поэтому как минимум для расширения собственного кругозора постоянно нужно учиться чему-то новому. И совершенствовать навыки в собственной профессии тоже следует постоянно, ведь прогресс, как известно, не стоит на месте, и практически в любой сфере деятельности периодически появляются какие-либо новые методики или нюансы, которые тоже необходимо осваивать. Так что не стоит забывать еще и учиться — истинных успехов достигает только тот, кто постоянно открыт всему новому!

Упор только на деньги и на размер зарплаты при поиске работы