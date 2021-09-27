Исландия не смогла стать первой страной Европы с большинством женщин в парламенте

Исландский Альтинг состоит из 63 депутатов. Согласно предварительным результатам, в него проходили 33 женщины. “Произошло важное историческое и международное событие: впервые в Исландии и во всей Европе больше половины членов парламента — женщины. Это хорошая новость”, — заявил в связи с этим президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон местному телеканалу RUV.

Однако оказалось, что это заявление было сделано преждевременно.

Парламентские выборы в Исландии прошли в субботу, их предварительные результаты объявили в воскресенье. Из-за мелких неточностей голоса в Северо-западном округе были пересчитаны и согласно окончательным итогам, кандидаты-женщины получили 30 мандатов, или (47,6% депутатского состава) — это на шесть больше, чем в предыдущем составе Альтинга.

Сколько женщин в парламентах мира

По данным Межпарламентского союза — международной организации, координирующей деятельность законодательных органов по всему миру, ни в одном европейском государстве большинство мест в парламенте никогда не принадлежало женщинам. Исландия теперь по этому показателю впереди всех, за ней идет Швеция (в ее парламенте 47% депутатов — женщины).

В мире есть пять стран, где большинство депутатского состава — женщины: Руанда (61,3%), Куба (53,4%), Никарагуа (50,3%), Мексика и Объединенные Арабские Эмираты (по 50%).

В Палате представителей Конгресса США женщин 27,6%, в британской Палате общин 34,2%. В предыдущем составе российской Госдумы женщин было 16%; в Думе восьмого созыва, избранной в сентябре этого года, их число немного уменьшилось: 67 депутатов, или около 15% от общего состава.

По данным ООН за 2018 год, число женщин во всех парламентах мира составляет 23,4%.

В пяти государствах женщины в высших представительных органах вообще отсутствуют. Это Йемен, Катар, Микронезия, Вануату, а также Ватикан, поскольку единственной властью в нем является папа римский, а среди избирающих его кардиналов женщин нет.

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