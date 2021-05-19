Смертельный стресс. Длинный рабочий день ежегодно убивает более 700 тыс. человек

В докладе сказано, что в 2016 году от инсультов и инфарктов, связанных с напряженным рабочим графиком, в мире умерли 745 тыс. человек. Наиболее тревожная ситуация отмечена в Юго-Восточной Азии (где крупнейшей страной является Индия) и в Западно-Тихоокеанском регионе (к нему по классификации ВОЗ относится Китай). По данным исследования, с 2000 года число таких смертей выросло на 29%.

Три четверти умерших составляют мужчины среднего и старшего возраста. В ряде случаев смерть наступала уже после выхода человека на пенсию, но исследования показали, что необратимые нарушения в состоянии здоровья появлялись еще в рабочий период жизни и были связаны со стрессом и усталостью.

Исследование не охватывает период пандемии коронавируса, но эксперты ВОЗ уверены, что она лишь ухудшит ситуацию.



Длинный рабочий день повышает риск смерти от инсульта и инфаркта



488 млн

человек работали более 55 часов в неделю в 2016 году

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754 194

смертей связаны с длинным рабочим днем

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42%

рост риска смерти от сердечных заболеваний из-за длинного рабочего дня (с 2000 по 2016 год)

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35%

рост риска инсульта для тех, кто работает больше 55 часов в неделю

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17%





Источник: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная организация труда (МОТ) Рост риска умереть от ишемической болезни сердца для работающих более 55 часов в неделю Данные из 194 стран за период с 2000 по 2016 год



Собранные данные выявили, что в случае если человек работает 55 часов в неделю или больше, риск инсульта повышается на 35%, а инфаркта - на 17% по сравнению с рабочей неделей, состоящей из 35-40 часов. При этом число людей, которым приходится работать больше обычной 40-часовой недели, растет - и сейчас составляет примерно 9% населения планеты, отмечают в ВОЗ.

"Я больше не сижу целый день в зуме"

В апреле в соцсети LinkedIn появилась запись 45-летнего пользователя Джонатана Фростика, которая широко разошлась по другим платформам. В своем посте Фростик описал первый звоночек, показавший ему, что он слишком много работает.



Он - программный менеджер в банке HSBC. В одно из воскресений он сел за рабочий стол у себя дома, чтобы подготовиться к предстоящей неделе, но вдруг почувствовал сдавленность в груди и пульсацию в горле и в руке. Ему стало трудно дышать. "Я пошел в спальню, чтобы прилечь. Жена вызвала скорую", - рассказал Фростик. Это был инфаркт. Поправившись, Джонатан решил кардинально пересмотреть свой подход к работе. "Я больше не сижу целыми днями в зуме", - говорит он.