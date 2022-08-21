Легкие деньги: 10 приятных хобби, на которых можно хорошо заработать

Поделки своими руками

От цветочных композиций до создания глиняных фигурок — ваши уникальные поделки могут стать по-настоящему популярными. Монетизировать свое творческое хобби позволит создание интернет-магазина или страниц в социальных сетях. К счастью, даже создание сайта для онлайн-магазина в наше время — это совсем не сложно.

Музыка

Аудитория очень важна для музыканта. Если вы давно занимаетесь музыкой, вы точно можете попробовать сделать это хобби оплачиваемым. В зависимости от ваших желаний и целей, вы можете создать канал на YouTube или продавать свою музыку артистам и агентствам. А еще можно преподавать музыку онлайн или офлайн.

Писательство

От ведения блога до копирайтинга — если у вас есть талант и любовь к текстам, мир открыт для вас. Возьмите ручку или сядьте за клавиатуру и начните писать. Ведение блога позволит вам делиться своими размышлениями и переживаниями. Или, возможно, вы даже напишете книгу и захотите опубликовать ее в Интернете.

Иллюстрация или графический дизайн

Если с детства вы любите переносить свои фантазии на бумагу в виде картинок, пришло время превратить это хобби в карьеру. Тем более, что с появлением гаджетов возможностей для творчества стало в разы больше. Продавайте свои рисунки онлайн, попробуйте найти работу в дизайн-студии. Может быть, вам даже понравится набивать татуировки по собственным эскизам.

Полный список вариантов хобби читайте тут.

