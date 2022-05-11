Правда ли, что отпуск по уходу за ребенком можно брать только в случае, если на работе есть замена? Отвечает юрист

Читатель спрашивает: работодатель отклонил мое заявление на отпуск по уходу за ребенком, сказав, что у меня на это время нет замены. Можно ли так делать? В чьи обязанности входит поиск замены? Отвечает Сандра Куус, юрист-консультант Инспекции труда.