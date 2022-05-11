11.05.2022, 11:21
Правда ли, что отпуск по уходу за ребенком можно брать только в случае, если на работе есть замена? Отвечает юрист
Фото автора Anastasia Shuraeva: Pexels
Читатель спрашивает: работодатель отклонил мое заявление на отпуск по уходу за ребенком, сказав, что у меня на это время нет замены. Можно ли так делать? В чьи обязанности входит поиск замены? Отвечает Сандра Куус, юрист-консультант Инспекции труда.
Работодатель может отказать в отпуске по уходу за ребенком только в ограниченном числе случаев:
- если работник просит отпуск по уходу за ребенком в свободные дни — отпуск по уходу за ребенком работник может брать только в свои рабочие дни;
- работник внес свой отпуск по уходу за ребенком в график отпусков, но просит его у Департамента социального страхования в другое время — работодатель не обязан с этим соглашаться, поскольку время внесенного в график отпуска можно менять только по соглашению сторон;
- на работе возникла непредвиденная необходимость — в первую очередь в связи с угрозой возникновения ущерба (из судебной практики, например, для избежания неплатежеспособности работодателя во время производства по санации);
- работник сообщает о желании уйти в отпуск позднее, чем это предусмотрено законом, — это должно быть, как правило, не менее чем за 14 календарных дней, но в отдельных случаях и не менее чем за 30. Подробнее о сроках предуведомления.
Таким образом, если работник выполнил требования закона при подаче заявления на отпуск по уходу за ребенком, работодатель не может отказать в предоставлении этого отпуска. Замену должен искать работодатель
Источник: Инспекция труда