Чем женщина-хирург лучше мужчины?

Исследователи пока не могут сказать, отчего это происходит, но факт налицо: из более чем 1,3 млн плановых операций, проведенных в канадской провинции Онтарио с 2007 по 2019 год, когда за дело брался мужчина-хирург, а на столе оказывалась женщина, вероятность осложнений увеличивалась на 16%, риск дальше задержаться в больнице возрастал на 20%, а вероятность летального исхода и вовсе была на 32% выше по сравнению с теми случаями, когда операцию проводила женщина..

А вот у пациентов-мужчин, которых оперировали женщины, шанс умереть был на 13% ниже, чем если бы они попали под нож к мужчине-хирургу, правда, при этом у них на 2% повышался шанс осложнений, но согласитесь, что такое осложнение по сравнению с летальным исходом…

Любопытно, что авторы предыдущих исследований уже отмечали, что отношение врача и сам курс лечения может весьма сильно зависеть от пола больного.

Так, проведенное в 2018 году исследование пациенток флоридских больниц, оказавшихся там с инфарктом, показало, что уровень смертности среди них был выше, когда они попадали к врачам-мужчинам.

При этом у врачей-женщин разницы в исходе лечения практически не наблюдалось вне зависимости от пола пациента.

Кстати, показатели у хирургов-мужчин, которые плотно общаются с коллегами и пациентами-женщинами, намного лучше, когда речь идет об операциях на женщинах.

Кроме того, проводившиеся ранее исследования свидетельствуют о том, что женщины-врачи требуют иных послеоперационных анализов и прописывают иные лекарства, нежели мужчины, что отчасти тоже может объяснять такую заметную разницу в исходе операций, однако ученые признают, что эта версия требует дополнительного анализа.

Впрочем, как признают авторы исследования, даже если вы мечтаете оказаться в руках женщины-хирурга, у вас далеко не всегда есть выбор. Дело в том, что в той же Канаде в 2020 году женщины составляли лишь 27% от общего числа хирургов общего профиля, а в США этот процент и того ниже.

А зарплаты женщин в обеих странах заметно ниже, чем у хирургов-мужчин, так что особых побуждающих мотивов (кроме исключительно возвышенных), чтобы идти в столь сложную профессию, у них нет. Так что если вам вдруг не посчастливится оказаться на операционном столе в Северной Америке, молитесь, чтобы попасть в женские руки.