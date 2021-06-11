Карьера
11.06.2021, 15:43

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ | “Мой начальник хочет, чтобы мы весь день держали Zoom включенным и общались...”

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+ комментарий консультанта по планированию карьеры
Photo by Anna Shvets from Pexels
Для многих в период эпидемии коронавируса работа в домашнем офисе стала новой нормальностью. В то время как для некоторых это оказалось довольно естественным процессом, другим потребовалось время, чтобы привыкнуть, пишет портал The Cut. В том числе возникали всевозможные неловкие ситуации, одним примером которых является рассказ женщины о том, как ее начальник просит запускать Zoom во время работы из дома.

“Мой начальник сказал, что, пока мы работаем из дома, все сотрудники должны присутствовать в Zoom в течение дня с включенной камерой. По его словам, это хорошо для всех: чтобы достичь баланса между работой и личной жизнью, иметь возможность видеть своих коллег и чувствовать, что мы снова в офисе. Плюс, чтобы мы могли задавать вопросы, не организуя для этого отдельные собрания.

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