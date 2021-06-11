ЛИЧНЫЙ ОПЫТ | “Мой начальник хочет, чтобы мы весь день держали Zoom включенным и общались...”

“Мой начальник сказал, что, пока мы работаем из дома, все сотрудники должны присутствовать в Zoom в течение дня с включенной камерой. По его словам, это хорошо для всех: чтобы достичь баланса между работой и личной жизнью, иметь возможность видеть своих коллег и чувствовать, что мы снова в офисе. Плюс, чтобы мы могли задавать вопросы, не организуя для этого отдельные собрания.