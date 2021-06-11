11.06.2021, 15:43
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ | “Мой начальник хочет, чтобы мы весь день держали Zoom включенным и общались...”(4)
+ комментарий консультанта по планированию карьеры
Photo by Anna Shvets from Pexels
Для многих в период эпидемии коронавируса работа в домашнем офисе стала новой нормальностью. В то время как для некоторых это оказалось довольно естественным процессом, другим потребовалось время, чтобы привыкнуть, пишет портал The Cut. В том числе возникали всевозможные неловкие ситуации, одним примером которых является рассказ женщины о том, как ее начальник просит запускать Zoom во время работы из дома.