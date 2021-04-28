Все больше компаний нанимают в штат психолога. И вот почему

Обращение к психологу - конфиденциальный вопрос. Официальную статистику по запросам клиентов невозможно найти в открытом доступе, но специалисты периодически делятся общими наблюдениями и показателями.

Согласно опросу издания Huffpost, проведенному среди психологов, чаще всего люди на сеансах обсуждают вопросы взаимоотношений, тревожность и баланс между личной жизнью и работой. Отсутствие баланса, а также неумение правильно выстроить его часто приводят к профессиональному выгоранию.

По результатам международного исследования Института Гэллапа 23% сотрудников регулярно испытывают симптомы выгорания, а 44% - время от времени.

На протяжении последнего года на ментальное здоровье людей также воздействовала пандемия Covid-19. В опросе компании FlexJobs говорится, что среди более 1500 респондентов 75% чувствуют симптомы рабочего выгорания - 40% от этого числа начали ощущать их именно во время пандемии.

В 2019 году профессиональное выгорание было включено Всемирной организацией здравоохранения в 11-ю Международную классификацию болезней. Синдром не классифицируется как медицинское состояние, а относится к факторам, которые влияют на здоровье человека. В МКБ-11 выгорание характеризуется мотивационным или физическим истощением, снижением работоспособности, нарастающим психическим дистанцированием или чувством негативизма (цинизма) к профессиональным обязанностям. Психолог Герберт Фрейденбергер, изучавший выгорание еще в 1970-е годы, также относил к симптомам частые головные боли и проблемы с желудочно-кишечным трактом, бессонницу, депрессию и раздражительность.

Задача корпоративного психолога, к которому обращается сотрудник с перечисленными симптомами, - определить присутствующие стресс-факторы и объяснить, как с ними работать.

Данные исследований показывают, что чаще всего к выгоранию приводит несправедливое отношение к сотруднику, жесткие дедлайны, отсутствие четких ролей, ясной коммуникации и фидбэка со стороны руководителя.