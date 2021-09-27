Исландия стала первой в Европе страной с преобладанием женщин в парламенте

Большинство депутатов нового исландского парламента — 33 места, или 52 процента, — составят женщины. Таковы результаты состоявшихся накануне парламентских выборов, оглашенных в в воскресенье, 26 сентября. Тем самым Исландия стала первой страной в Европе, в парламенте которой женщин больше, чем мужчин.

Правящая в Исландии лево-правая коалиция сумела отстоять на выборах свое большинство в альтинге. Три партии, входящие в правительство страны, получат не менее 37 из 63 мест в однопалатном парламенте, сообщил телевизионный канал Исландской национальной службы вещания RÚV после обработки всех протоколов.

Больше всего — 16 мандатов, согласно этим данным, достанется консервативной Партии независимости. Ее лидер, министр финансов и бывший премьер-министр Бьярни Бенедиктссон надеется вновь возглавить правительство, сменив на этом посту Катрин Якобсдоттир. Ее “Движение левых “зеленых” (ДЛЗ), по всей видимости, получит лишь восемь мандатов — на три меньше, чем на выборах в 2017 году.

Третья участница нынешней правительственной коалиции, правоцентристская Прогрессивная партия, получит в альтинге 13 мест. Ее лидер Сигурдур Инги Йоханссон после выборов заявил о “возвращении на первый план” политической сцены. В свою очередь Катрин Якобсдоттир указала, что формирование коалиционного правительства будет “сложным”.

Главные темы предвыборной борьбы — здравоохранение и климат

Парламентские выборы в Исландии состоялись 25 сентября, избирательные участки закрылись в 22.00 по местному времени (01.00 мск 26 сентября). Главными темами предвыборной борьбы были здравоохранение и защита климата. Альтинг является одним из старейших парламентов в мире. Для получения парламентского большинства необходимо не менее 32 мандатов из 63.