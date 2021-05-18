10 факторов, которые убивают мотивацию на работе

Что бьет по мотивации

Отсутствие внимания

Как часто начальник поздравлял вас с днем рождения? Речь даже не о подарках. Как давно шеф говорил вам спасибо и хвалил за проделанную работу? Чаще всего начальник отмечает то, что ему не нравится. И это убивает мотивацию.

Потеря времени

Его всегда не хватает. А если на сотрудника обрушивается поток писем, звонков и совещаний, то он быстро понимает, как неэффективно проводит время, не успевая решить важные задачи. Отсюда и чувство неудовлетворенности: весь день в делах, но без видимых результатов.

Недостаток общения

Сообщение от начальника, письмо по электронной почте, оставленная записка на столе, - но вот живого общения становится все меньше, а без него сотрудники начинают быстро ощущать себя потерянными. Пандемия только усугубила эту проблему.

Решения

У начальника много проблем, которые он решает ежедневно: расширение одного отдела, уплотнение другого, реструктуризация бизнеса, введение нового графика работы... Но если сотрудники узнают об этих решениях постфактум и последними, то их мотивация быстро испаряется.

Пессимизм

Если в коллективе ощущается постоянное недовольство начальства, то не стоит удивляться, что и сотрудники быстро потеряют мотивацию. Если и так все плохо, то зачем напрягаться?

Шеф-холерик

Разговор на повышенных тонах, частые срывы, перетекающие в упреки и угрозы, хаотичность в принятии решений, - все это совсем не воодушевляет команду.

Стресс

Когда у сотрудников при одной только мысли о большом объеме работы портится настроение, не стоит ждать от них высокой производительности. Стресс, постоянное напряжение, чувство неудовлетворенности могут подорвать настрой любого коллектива.

Неуверенность в завтрашнем дне

Если сотрудники все время вынуждены думать о том, продлят ли им договор в следующий раз, а о постоянном договоре они уже и не мечтают, то в долгосрочной перспективе они потеряют не только уверенность в завтрашнем дне, но и всякое желание работать эффективно.

Кумовство