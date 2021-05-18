Карьера
18.05.2021, 14:24

10 факторов, которые убивают мотивацию на работе

 
Марина Борисова
Photo by Karolina Grabowska from Pexels
Мотивация сотрудников определяет их эффективность. Эти 10 факторов лишат мотивации даже самого целеустремленного, пишет DW.

Что бьет по мотивации

Отсутствие внимания

Как часто начальник поздравлял вас с днем рождения? Речь даже не о подарках. Как давно шеф говорил вам спасибо и хвалил за проделанную работу? Чаще всего начальник отмечает то, что ему не нравится. И это убивает мотивацию.

Потеря времени

Его всегда не хватает. А если на сотрудника обрушивается поток писем, звонков и совещаний, то он быстро понимает, как неэффективно проводит время, не успевая решить важные задачи. Отсюда и чувство неудовлетворенности: весь день в делах, но без видимых результатов.

Недостаток общения

Сообщение от начальника, письмо по электронной почте, оставленная записка на столе, - но вот живого общения становится все меньше, а без него сотрудники начинают быстро ощущать себя потерянными. Пандемия только усугубила эту проблему.

Решения

У начальника много проблем, которые он решает ежедневно: расширение одного отдела, уплотнение другого, реструктуризация бизнеса, введение нового графика работы... Но если сотрудники узнают об этих решениях постфактум и последними, то их мотивация быстро испаряется.

Пессимизм

Если в коллективе ощущается постоянное недовольство начальства, то не стоит удивляться, что и сотрудники быстро потеряют мотивацию. Если и так все плохо, то зачем напрягаться?

Шеф-холерик

Разговор на повышенных тонах, частые срывы, перетекающие в упреки и угрозы, хаотичность в принятии решений, - все это совсем не воодушевляет команду.

Стресс

Когда у сотрудников при одной только мысли о большом объеме работы портится настроение, не стоит ждать от них высокой производительности. Стресс, постоянное напряжение, чувство неудовлетворенности могут подорвать настрой любого коллектива.

Неуверенность в завтрашнем дне

Если сотрудники все время вынуждены думать о том, продлят ли им договор в следующий раз, а о постоянном договоре они уже и не мечтают, то в долгосрочной перспективе они потеряют не только уверенность в завтрашнем дне, но и всякое желание работать эффективно.

Кумовство

Вас давно уже должны были повысить, а обошел коллега - друг шефа? Бонусы достаются приближенным сотрудникам, а рядовым ничего не светит? Когда в коллективе рука руку моет, мотивация сотрудников, не попавших в круг доверенных, равна нулю.

Зарплата

Хотя многие опросы показывают, что для сотрудников немецких компаний денежный фактор далеко не самый важный и на первом месте стоят возможности для самореализации, все-таки не стоит преуменьшать его значение. Недовольство зарплатой быстро сказывается на атмосфере в коллективе, отмечается в исследовании National Business Research Institute.




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