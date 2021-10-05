Женщины чаще выгорают на работе, чем мужчины

В проведенном опросе приняло участие 65 000 работников из 423 организаций.

В результате исследования также выяснилось, что одна из трех женщин хочет вернуться на должность с меньшим количеством ответственности или же уволиться. И это связано с тем, что женщины чаще берут на себя домашние обязанности и уход за детьми. Кроме того, многие боятся, что их будут осуждать на работе за то, что они посвящают много времени домашним делам.

Интересно: это исследование также выяснило, что присутствие женщин увеличивается на всех уровнях менеджмента компании. Хотя все еще на каждые 100 мужчин, которых повысили, припадает всего лишь 86 женщин, которые также получили повышение.

Кроме того, женщины проявляют себя как более сильные лидеры коллективов: они опекают своих подчиненных, стараются создать благоприятные условия работы, поддерживают слабо защищенные группы и реже «страдают» расизмом. Опрос показал, что работники, которыми управляет женщина, реже выгорают, меньше думают об увольнении и чувствуют себя более счастливыми.

В то же время, меньше четверти компаний признают результаты работы женщин в управлении коллективами во время общей оценки результатов работы.