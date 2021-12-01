Женщина в Швеции все-таки стала премьером. Новшество еще и в том, насколько это было сложно

“Простите… так а кто же сейчас руководит Швецией?“ — спросил Лукас Дальстрём.

Этот ключевой вопрос занимал многих, но вслух его задал на пресс-конференции корреспондент финской вещательной компании YLE, вызвав смех в зале и став героем вирусного видео.

В результате зеленые вышли из правительственной коалиции, заявив, что не будут исполнять бюджет, предложенный националистами, а Магдалена Андерсон подала в отставку, сказав на пресс-конференции: “Я не хочу руководить правительством, чья легитимность — под вопросом”.

Но договоренность о кандидатуре премьера не обязывала парламентские партии голосовать за ее проект бюджета — и в тот же день, в среду, 24 ноября, Центристская партия помогла провести альтернативный вариант бюджета, предложенный тремя правыми партиями, включая антииммигрантскую партию “Шведские демократы”.

В итоге Андерсон прошла — большинством всего в один голос — а Швеция стала последней страной Северной Европы, избравшей себе премьера-женщину.

Добиться этого в риксдаге, раздробленном на девять фракций, тоже довольно непросто. Понадобились 11-часовые переговоры, чтобы убедить Левую и Центристскую партии даже не поддержать кандидатуру Андерсон, а лишь воздержаться при голосовании.

По шведским законам Магдалене Андерсон не нужно было, чтобы за нее проголосовало большинство депутатов — нужно лишь, чтобы большинство не проголосовало против.

Социал-демократическая партия Лёвена в начале ноября выбрала его преемницей на посту лидера партии Магдалену Андерсон. Для того чтобы стать главой правительства, ей требовалось одобрение парламента, риксдага.

Старый премьер-министр Стефан Лёвен, который возглавлял правительство социал-демократов и зеленых с 2014 года, ушел в отставку.

Из-за всех этих маневров в парламенте шведы даже не смогли как следует порадоваться историческому событию — первой женщине-премьеру. Все из-за того, что парламент Швеции сильно раздроблен, и формирование правительства — неминуемо многопартийного — стало в нем очень сложной задачей.

Магдалена Андерсон ответила, что формально она не вступила в должность, так что у руля в статусе “исполняющего обязанности” остается правительство Стефана Лёвена.



Первые женщины-премьеры в Северных странах Норвегия — Гру Харлем Брундтланд (три срока с 1981 по 1996)

Финляндия — Аннели Яатенмяки (2003)

Исландия — Йоханна Сигурдадоттир (2009-2013)

Дания — Хелле Торниг-Шмидт (2011-2015)

Швеция — Магдалена Андерсон (2021 - ...)

Уникальный день

Шведские обозреватели назвали этот самый драматичный день в истории шведской политики “суперсредой”.

Раньше шведская парламентская политика была спокойной и конструктивной, и большую часть прошлого века страной стабильно правили социал-демократы.

“Правительства меньшинства — для Швеции обычное дело. Но сейчас атмосфера в парламенте очень враждебная, и ни одна партия не хочет уступать”, — объясняет профессор политологии из Стокгольмского университета Друде Далеруп.



Дважды премьер

В понедельник спикер риксдага решил дать депутатам еще одну попытку утвердить Магдалену Андерсон — уже главой не коалиционного, а однопартийного правительства меньшинства.

Поскольку ни одна другая партия не может собрать большинство и сформировать свое правительство, они согласились снова назначить Андерсон премьером.

Теперь социал-демократы впервые за 15 лет будут править не в коалиции, а в одиночестве. При этом у них в риксдаге всего 100 голосов из 349 (еще четыре партии обещают их поддерживать), а исполнять им придется бюджет, составленный их идеологическими оппонентами.

При этом у Магдалены Андерсон есть всего девять с небольшим месяцев, чтобы доказать соотечественникам, что она — достойный и способный премьер: очередные выборы должны пройти в сентябре следующего года.

Опросы показывают, что Андерсон нравится шведским избирателям больше, чем лидеры остальных партий, но на уровне популярности социал-демократов ее избрание пока никак не отразилось.

Для судьбы правительства Андерсон важно и то, как другие партии поведут себя в отношении националистов, “Шведских демократов”.

До последнего времени другие правые партии принципиально отказывались брать их в гипотетическую правительственную коалицию, хотя с ними правые могли бы сформировать правительство. У “Шведских демократов” сейчас — третья по численности фракция в риксдаге, 62 мандата.

Но в последнее время две правые партии, умеренные и христианские демократы, выказывают все больше расположенности к сотрудничеству с ними.

“Я не рискнула бы сейчас гадать, кто выиграет следующие выборы”, — говорит профессор Далеруп.

Кто такая Магдалена Андерсон

54-летняя Магдалена Андерсон — опытный карьерный политик с репутацией откровенного человека и в то же время сильного переговорщика.

Она была министром финансов в правительстве Лёвена с 2014 года, а до того занимала высокий пост в налоговой службе.

Андерсон училась в Гарварде и в Стокгольмской школе экономики, где встретила будущего мужа — он сейчас работает там профессором. У них двое детей.