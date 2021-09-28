Впервые в бундестаг ФРГ прошли трансгендерные женщины

“С ума сойти! Я все еще не могу в это поверить”, — написала 27-летняя Славик в Twitter накануне вечером, после окончания голосования, выразив надежду на то, что в политике будет открыта новая глава, связанная с самоопределением людей, и многолетнему патернализму в отношении гомосексуалов будет положен конец. В последние годы живущая в Леверкузене Нике Славик работала научной ассистенткой у двух депутатов-“зеленых” в ландтаге земли Северный Рейн — Вестфалия.

Wahnsinn! Ich kann es noch gar nicht so recht fassen, aber ich werde mit diesem historischen Wahlergebnis definitiv dem nächsten Bundestag angehören.



Danke, danke, danke an alle, die mich unterstützt haben und die heute GRÜN gewählt haben. 💚 pic.twitter.com/5XkNS0FAR3 — Nyke Slawik🏳️‍⚧️💚 (@nyke_slawik) September 26, 2021

Тесса (Маркус) Ганзерер — депутат баварского ландтага с 2013 года, в ноябре 2018 года она публично объявила, что является транссексуалкой.

До сих пор в бундестаге был лишь один депутат-трансгендер, однако об этом стало известно только после окончания его депутатских полномочий. В организации Trans* e.V. отметили, что “в этом отношении выборы в бундестаг 2021 года стали историческим моментом”.



