Такое вообще бывает? Пять нелепых просьб, с которыми боссы обращались к своим сотрудникам(1)
Как вы думаете, что самое нелепое, что может попросить вас сделать начальник? Если вы когда-либо работали ассистентом, то вполне вероятно, что у вас есть несколько странных, смешных и неловких (для вашего босса!) историй, которые вы можете рассказать.
Хотя пожелания начальства могут показаться здесь забавными, вам стоит серьезно подумать о смене работы ради собственного психического здоровья, когда вы действительно противостоите такому начальнику..
Начальник, чей компьютер нужно было очистить от порнографии
„Моя жена придет позже. Можешь заказать духи Kate Spade и удалить всю порнуху с моего компьютера?“. Я покачала головой“.
Начальник, который щелкал пальцами
„Мой босс щелкал пальцами, когда хотел что-то получить, и кричал „ЕДА!“ из своего кабинета, когда хотел, чтобы я принесла ему обед. Это было началом моей карьеры администратора. Я зашла так далеко, и хотя это было ужасно, я лучше понимала других, которые боролись с боссами-тиранами“.
Начальник, которому нужна была помощь, чтобы скрыть измену
„Нет ничего необычного в том, что начальник посылает за подарком на годовщину, день рождения или День матери, но мне пришлось отправиться в магазин за подарком на День святого Валентина для его жены, чтобы он мог купить подарок на День святого Валентина для своего любовницы. Я подумал, что же мне делать... Мы с боссом снова собрались в офисе и обменялись подарками. Однажды я был так расстроен тем, как он обращался со своей женой, что купил смехотворно дорогие шоколадные конфеты, которые нравились его любовнице. Была середина лета, и они собирались ехать на юг, поэтому я отправил их трехдневной почтой FedEx, потому что знал, что они растают“.
Начальник, которого нельзя приветствовать по утрам
„Не могли бы вы не говорить „доброе утро“, когда я прихожу в офис? Я теряю концентрацию“.
Начальник, который хотел сырое козье молоко в своем частном самолете
„Самое нелепое, что мне приходилось делать, это запасаться сырым пастеризованным козьим молоком для босса и его семьи, когда они путешествовали. У меня была всего пара часов, чтобы найти его, упаковать и отправить на их частный самолет“.
Источник: Huff Post