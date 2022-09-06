Такое вообще бывает? Пять нелепых просьб, с которыми боссы обращались к своим сотрудникам

Хотя пожелания начальства могут показаться здесь забавными, вам стоит серьезно подумать о смене работы ради собственного психического здоровья, когда вы действительно противостоите такому начальнику..

Начальник, чей компьютер нужно было очистить от порнографии

„Моя жена придет позже. Можешь заказать духи Kate Spade и удалить всю порнуху с моего компьютера?“. Я покачала головой“.

Начальник, который щелкал пальцами

„Мой босс щелкал пальцами, когда хотел что-то получить, и кричал „ЕДА!“ из своего кабинета, когда хотел, чтобы я принесла ему обед. Это было началом моей карьеры администратора. Я зашла так далеко, и хотя это было ужасно, я лучше понимала других, которые боролись с боссами-тиранами“.

Начальник, которому нужна была помощь, чтобы скрыть измену

„Нет ничего необычного в том, что начальник посылает за подарком на годовщину, день рождения или День матери, но мне пришлось отправиться в магазин за подарком на День святого Валентина для его жены, чтобы он мог купить подарок на День святого Валентина для своего любовницы. Я подумал, что же мне делать... Мы с боссом снова собрались в офисе и обменялись подарками. Однажды я был так расстроен тем, как он обращался со своей женой, что купил смехотворно дорогие шоколадные конфеты, которые нравились его любовнице. Была середина лета, и они собирались ехать на юг, поэтому я отправил их трехдневной почтой FedEx, потому что знал, что они растают“.

Начальник, которого нельзя приветствовать по утрам

„Не могли бы вы не говорить „доброе утро“, когда я прихожу в офис? Я теряю концентрацию“.

Начальник, который хотел сырое козье молоко в своем частном самолете

„Самое нелепое, что мне приходилось делать, это запасаться сырым пастеризованным козьим молоком для босса и его семьи, когда они путешествовали. У меня была всего пара часов, чтобы найти его, упаковать и отправить на их частный самолет“.

Источник: Huff Post