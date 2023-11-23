Что делать, если не хочется работать? Инструкция от клинического психолога

Одним из признаков депрессии является апатия – отсутствие физических сил для выполнения обязанностей. Болезнь вызывается биологическими причинами или внешними факторами. Она также может быть самостоятельным нарушением либо составной частью биполярно-аффективного расстройства.

Это неочевидная, но распространённая причина. Задачи, которые приходится выполнять, могут быть неэтичными. Атмосфера и общение в коллективе – унижающими и токсичными. Здесь страдает не только жертва, но и свидетель. Также возможен разрыв с собственными желаниями и целями. Такое происходит, если человек выбирает не свой путь, а прислушивается к чужому мнению.

Темперамент, сензитивность, циркадные ритмы — всё это незаметно может влиять на уровень комфорта сотрудника. Интровертам важны уединение и способность сосредоточенно работать без отвлекающих факторов. Чувствительным к свету и звукам людям нужен стол в спокойном месте у стены и наушники с шумоподавлением. Есть люди, готовые засиживаться допоздна, только бы не приезжать в офис утром.

Досуг важен для восстановления сил, решения личных вопросов. Работа не должна занимать всю жизнь, чтобы чувствовать себя хорошо и продуктивно выполнять сложные задачи. Рано или поздно ощущение дисбаланса даст о себе знать выгоранием.

Выстраивание карьеры в чём-то похоже на игру. Выполняя определённые задания, персонаж растёт, приобретает новые навыки, расширяет влияние. Порой это лабиринт, иногда — лестница. Важно, чтобы в процессе работник развивался. Повышение – это внешняя оценка, поощрение и подтверждение развития и ценности сотрудника.

Низкая зарплата может привести к ощущению несправедливости. Человек не хочет тратить время и силы на труд, который не оценивается по достоинству.

Расстройство адаптации – одна из причин отсутствия желания работать. Оно возникает из-за смены деятельности, профессиональных неудач. Если человек не может адаптироваться к новым условиям, он испытывает тревогу, страх, напряжение. Среди других симптомов: снижение самооценки, подавленность, замкнутость.

При подозрении у себя ментального расстройства обязательно обратитесь к специалистам: психиатру, психотерапевту или клиническому психологу. Самодиагностика и самолечение могут привести к ухудшению состояния.

3. Неврологические причины

Есть целый спектр неврологических состояний, которые являются причиной упадка мотивации. Это могут быть такие расстройства, как СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) или РАС (расстройство аутистического спектра), дислексия, дисграфия и другие.

Они мешают справляться с функционалом, требуют адаптации или удобного формата дня. Сложности с концентрацией внимания, памятью, сенсорные перегрузки, сонливость, сниженный тонус — всё это причины выгорания.

Техники самоанализа

Что делать, если не хочется идти на работу? Признание факта нежелания является первой ступенью к изменениям. Вместо избегания проблемы нужно искать пути решения.

Следующий шаг — разобраться в причинах. Подумайте, почему работать совсем не хочется. Если это психологический фактор, важно определить, связан ли он с возможными ментальными или неврологическими расстройствами. Возможно, это следствие ценностного или мотивационного конфликта, который требует разрешения.

Выяснение собственных целей и интересов — ключевой этап, который позволит вернуть любовь и мотивацию к работе. Разбираясь в том, что действительно важно для вас, вы создаёте уникальную картину своих приоритетов. Вот несколько вопросов, которые помогут лучше понять свои потребности.

1. Нравится ли мне моя работа (профессия)?

2. Эта работа — мой выбор или чей-то ещё?

3. Ценности, которые исповедуют в компании или сообществе, отражают мои собственные?