Хватит это терпеть! Признаки того, что пора уходить с работы

Один из самых очевидных признаков того, что пора уходить с работы, - если вы не чувствуете уважения и ценности со стороны начальника или коллег. Если вас не продвигают по службе или не предоставляют новых интересных возможностей, и вы чувствуете, что ваши идеи и вклад не ценятся, пора искать новую должность.