Как экологично вернуться в работу после отпуска?
Как правило, отпуск не длится долго — одну, максимум две недели. Увы, но и положительный эффект от отпуска не длится долго. Поэтому важно правильно настроиться на работу по возвращению домой, чтобы не пришлось бороться с эмоциональным выгоранием. Наши простые и эффективные советы помогут влиться в рабочий процесс и настроиться на дальнейшие свершения.
Дайте себе время, чтобы перестроиться
Ночной перелет, после которого вы сразу бежите на работу — не лучшая идея. Конечно, жалко терять день, который вы могли бы провести на море, на домашние дела и разбор чемодана. Но если вы хотите извлечь из отпуска максимум пользы для себя и организма, то планируйте первый рабочий день немного позже, чем время прилета.
Не назначайте много дел на первые дни после отпуска
По данным OneTwoTrip, 75,9% опрошенных признались, что нуждаются в отпуске после отпуска. Такая неутешительная статистика вряд ли способствует продуктивной работе после отпуска. Поэтому главное правило — не планируйте на первые дни после возвращения череду конференц-звонков, совещаний и планерок. Возвращение на работу должно быть плавным, чтобы организм имел возможность настроиться на трудовые будни. Простое правило, о котором многие забывают.
Запланируйте приятные события
Одна из причин, мешающая наслаждаться отпуском, а значит, эффективно отдохнуть, мысли о работе, которая ждет после отпуска. Деконструктивные мысли направьте в правильное русло — думать о встрече с подругами на веранде однозначно приятнее! Можно запланировать дружескую вечеринку, во время которой вы поделитесь впечатлениями от отпуска и покажете фотографии, которые не попали в Instagram.
Постарайтесь не концентрироваться на негативе
Конечно, в отпуске легко и приятно наслаждаться жизнью — дел практически никаких, сплошные приятные активности, а вот по возращению легко скатиться в упадническое настроение — моря нет, еда невкусная, климат плохой и т.д. В моменты, когда вам хочется пожаловаться и покритиковать что-либо, сознательно постарайтесь избегать подобных мыслей — хотя бы несколько дней по возвращению.
Исследования показывают, что довольно быстро уровень счастья тех, кто вернулся из отпуска, приближается к уровню тех, кто остался дома. Поэтому если послеотпускная депрессия преследует вас, это повод проанализировать, насколько вы довольны своей жизнью. Есть ли у вас хобби, которое приносит радость? Довольны ли вы своим окружением? Хочется ли вам возвращаться на работу? Увы, эффект от отпуска непродолжителен, он длится 3-4 недели, а если вы трудологолик или перфекционист, то даже меньше. После этого уровень удовлетворенности жизни скатывается до той отметки, чтоб был до отпуска. Поэтому в график нужно вписывать не только отпуск, но и целенаправленные действия, способствующие счастью в повседневной жизни.