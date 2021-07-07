Как экологично вернуться в работу после отпуска?

Как правило, отпуск не длится долго — одну, максимум две недели. Увы, но и положительный эффект от отпуска не длится долго. Поэтому важно правильно настроиться на работу по возвращению домой, чтобы не пришлось бороться с эмоциональным выгоранием. Наши простые и эффективные советы помогут влиться в рабочий процесс и настроиться на дальнейшие свершения.

Дайте себе время, чтобы перестроиться

Ночной перелет, после которого вы сразу бежите на работу — не лучшая идея. Конечно, жалко терять день, который вы могли бы провести на море, на домашние дела и разбор чемодана. Но если вы хотите извлечь из отпуска максимум пользы для себя и организма, то планируйте первый рабочий день немного позже, чем время прилета.

Не назначайте много дел на первые дни после отпуска

По данным OneTwoTrip, 75,9% опрошенных признались, что нуждаются в отпуске после отпуска. Такая неутешительная статистика вряд ли способствует продуктивной работе после отпуска. Поэтому главное правило — не планируйте на первые дни после возвращения череду конференц-звонков, совещаний и планерок. Возвращение на работу должно быть плавным, чтобы организм имел возможность настроиться на трудовые будни. Простое правило, о котором многие забывают.

Запланируйте приятные события

Одна из причин, мешающая наслаждаться отпуском, а значит, эффективно отдохнуть, мысли о работе, которая ждет после отпуска. Деконструктивные мысли направьте в правильное русло — думать о встрече с подругами на веранде однозначно приятнее! Можно запланировать дружескую вечеринку, во время которой вы поделитесь впечатлениями от отпуска и покажете фотографии, которые не попали в Instagram.

Постарайтесь не концентрироваться на негативе