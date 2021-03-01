Обратная дискриминация: мужчин в Швеции не берут на "женские" работы

К примеру, большинство мужчин, подававших заявки на вакансии уборщиков, даже не доходили до стадии интервью.

“Мы наблюдаем препятствия, которые возникают на пути у мужчин в отдельных сегментах рынка труда, — пояснил кандидат экономических наук из Линчепингского университета Марк Гранберг. — В процессе подачи заявки на работу мы не увидели никакой дискриминации против женщин, которые хотят заняться преимущественно мужской работой, однако мы обнаружили существенную дискриминацию в отношении мужчин в профессиях, которые традиционно считаются женскими”.

В ходе эксперимента ученые подали в Швеции более 3 тыс. фиктивных заявок с просьбой о приеме на работу. В каждом случае учитывалось, получили ли кандидаты ответ, и если да, то какой.