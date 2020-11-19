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Снова на кухню? Коронавирус отбросил эмансипацию женщин на 25 лет назад
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Не один дома. Как работать на удаленке — и не сойти при этом с ума
Умный таймер и виртуальная тренировка памяти. 5 приложений для продуктивной домашней учебы
ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | "Начальник заставляет меня работать в офисе, хотя сейчас было бы лучше делать это из дома. Что это за притеснение?"
(9)
Виртуальный кинжал в спину коллеге: как ответственность и исполнительность пробуждают в человеке самое плохое
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Работа из дома: за и против. Кто, зачем и когда вернется в офисы?
6 вещей, которыми не стоит жертвовать ради работы
Мой ребенок идет в школу. Положен ли мне свободный день 1 сентября?
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ВИДЕО | Без "гугла" и Википедии. Студент-долгожитель окончил университет в 96 лет
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Гендерное неравенство на века. Почему женщины пострадают от коронакризиса больше мужчин
(2)
ГРАФИКИ: Женщины в Эстонии получают на 17% меньше мужчин
(2)
"Должна ли я сказать работодателю, что беременна, чтобы он меня не сократил?" Объясняет юрист
(3)
Не Zoom'ом единым: 15 сервисов для онлайн-конференций, дистанционного обучения, вебинаров и удаленной работы. Большой обзор от эстонского эксперта
ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | "Начальник ждет, что мы все вернемся в офис, но я хотела бы и дальше работать из дома"
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Как выглядеть хорошо во время видеозвонков? 5 советов
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Как взрослому в Эстонии выбрать для себя качественное обучение? Разбираемся с экспертом
(2)
Вы уволены. Как сохранить силу духа и почему аргумент "просто нет работы" не принимается
"Не зацикливайтесь". Как искать работу в период пандемии
(1)
5 вещей, которыми лучше не заниматься на рабочем компьютере
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ВИДЕО | Как выживает малый бизнес в Эстонии? Рассказывают тату-мастер, владелец суши-ресторана и основатель бренда одежды
7 типичных ошибок, которые вы допускаете во время видеоконференций
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“Мы должны внедрить все изменения буквально за неделю!” Дистанционное обучение в Тартуском университете — взгляд преподавателей
Ученик: коронавирус — это испытание для эстонского образования
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6 мифов о службе женщин в Силах обороны
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5 заповедей успешного выступления от телеведущей Елены Соломиной
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7 простых вещей, которые стоит делать, чтобы разбогатеть
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4 признака того, что вам нужна новая работа
ТЕСТ | Умеете ли вы обращаться с деньгами?
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Вечернее обучение, помогающее в саморазвитии, набирает популярность
Женщины на певческом празднике: на крыльях песни и танца
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Как преодолеть страх перед выходом на новую работу
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Образовательный ландшафт определенно меняется в сторону мультикультурности
Капитан Оксана Вингисаар: сын расстраивается, что не могу взять его на стрельбы
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Бесплатная пицца стимулирует работников лучше, чем денежные бонусы
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Если раздражает коллега: полезные советы
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Работа с молодежью — не просто специальность
Женщины — лучшие врачи, чем мужчины
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Как сделать карьеру в Финляндии: личный опыт врача из Эстонии
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Добиться своего! 5 навыков успешных людей
Вежливость королей: как перестать опаздывать
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Почему работодатели против “удаленки”?
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