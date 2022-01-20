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В тренде — эмоции и путешествия! Что любят дарить и получать в подарок известные таллиннцы?
Гламур 20-х, “богемная” елка и самодельные венки. Что предлагают эстонские бренды к наступающим праздникам?
Советы экспертов Kaubamaja, JOIK, ShiShi
Прогулки по Кадриоргу, "путешествие" в Ласнамяэ и заготовка дров. Как проводят зиму известные жители Таллинна?
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Гороскоп 2021–2022. Что ждет каждый из знаков Зодиака этой зимой?
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"Раньше на Новый год я загадывала желание – есть все и не толстеть". Фитнес-тренер Юлия Смоли — о том, почему худоба не имеет отношения к счастью
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ЭКСКЛЮЗИВ | Кирилл Кяро о районе Каламая: Как-то сосед мне сказал: “Ты закрываешь машину? Не закрывай, здесь никто не залезет!”
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МНЕНИЕ | Почему сегодня стоит инвестировать в недвижимость?
Исторический шик плюс современный комфорт: ТОП-5 отечественных люкс-отелей
ФОТО | Современное жилье в исторических зданиях. Три дома в Таллинне, которые обрели новую жизнь
Дом, который построил Диор. Как бедный художник стал самым знаменитым модельером в мире
Художественный вкус. История тренера Ларисы Горбуновой, которая сохранила в Эстонии целый вид спорта
30 октября — день тренера
JANA в августе: чемпионка Европы Ксения Балта, режиссер клипов “Ленинграда” Анна Пармас, уколы гиалуроновой кислоты, йога, суперфуды, солнечная Грузия и жизнь после декрета
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Гороскоп от Ольги Потемкиной: любовь, искушения и планы на будущее - счастье совсем рядом!
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Керсти Кальюлайд: насилие со стороны близких никогда не является внутренним делом семьи. Это касается нас всех
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ГОРОСКОП | Тельцов предадут, Весы могут заболеть, а Львам повезет в любви. Что ждет вас и ваших близких с 19 по 25 июля
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НЕ МОЛЧИ: как ты можешь помочь жертвам домашнего насилия?
ВИДЕО | “Мне казалось, что это нормально, что я не заслуживаю большего”. Татьяна Космынина и другие эстонские актрисы читают истории о семейном насилии
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НЕ МОЛЧИ: расскажи свою историю преодоления домашнего насилия
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Выходим в море! Как в Эстонии приобщиться к парусному спорту
Мое путешествие в ЮАР: два океана, пингвины и вино
Проект-преображение: "Новая Я" с JANA!
JANA в июле: цветочное счастье Татьяны Тридворновой, дом и сад Эвелины Ведом, магическая Эстония, цифровая диета и все о жизни в городе у моря
Елена Ханга: Главная проблема в том, что люди друг друга не слышат
Тест JANA: автозагары - идеальное решение для нашего изменчивого лета
Цитаты об умении быть собой: все остальные места уже заняты
Звездная косметичка королевы красоты Людмилы Карпиковой
Из тени – в цвет: 7 автозагаров нового поколения
Модный эксперимент JANA: это plus-size, детка!
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Подписка на JANA в июне: членство в клубе JANA VIP плюс серьги в подарок
Сержант Екатерина Белозерова: все трудности окупаются
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Уроженка Эстонии Олеся и ее счастье из Гамбии Фандинг: мы изо всех сил боремся за наши отношения
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Письмо редактора JANA: ошибка выжившего
Лейтенант Елизавета Каледина: в армии не будет просто, но уж скучно не будет 100%
Как девушка из Пярну нашла свое счастье в Израиле: пробовать и брать от жизни нужно все
Эстонская модель plus-size Виктория Скрынник: менять себя ради стрелки на весах — идиотизм
JANA в июне: весомые достоинства плюс-сайза, гид по эстонскому лету, карьера в армии и приятная летняя цена!
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Елена (Нарва, Эстония) и Матиас (Аргентина): семья — это большая внутренняя работа двух любящих людей!
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Капитан Оксана Вингисаар: сын расстраивается, что не могу взять его на стрельбы
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Марина Кальюранд: я – русская, мне было больно слушать, как нас называют “тибла”
Кристина Каллас — в интервью JANA: коалиция центристов с EKRE разрушила то, что мы создавали 25 лет
Мария Вие: на Кубе чувствуешь себя, как в кино!
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