Журнал Яна
22.09.2024, 13:45

Путешествуем красиво! Как в поездке соблюдать бьюти-ритуалы, чтобы не случился перевес багажа?

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: MK studio | Shutterstock

В путешествии непременно стоит соблюдать привычные бьюти-ритуалы. Но как организовать их так, чтобы при этом не случился перевес багажа? Объясняет журнал JANA Luxury.

Однажды во время ночного перелета по пути в туалет у меня чуть не случился удар, когда я неожиданно увидела в полумраке белое лицо. К счастью, это был не призрак, а девушка, которая, пользуясь возможностью, делала маску. И это было очень предусмотрительно с ее стороны! У меня кожа после перелета стала сухой и чувствительной, а у нее, наверное, была нежной и увлажненной, как у ангела. Путешествие – это, конечно, приятно, но может не лучшим образом сказаться на нашей красоте.

Ведь коже и волосам во время путешествия приходится справляться с множеством негативных факторов: тут и низкая влажность воздуха, и стресс во время путешествия, и недостаток сна. От этого на лице могут неожиданно появиться прыщи, покраснения, сухость кожи и шелушение, и волосы стать сухими и безжизненными.

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