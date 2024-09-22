Путешествуем красиво! Как в поездке соблюдать бьюти-ритуалы, чтобы не случился перевес багажа?

Однажды во время ночного перелета по пути в туалет у меня чуть не случился удар, когда я неожиданно увидела в полумраке белое лицо. К счастью, это был не призрак, а девушка, которая, пользуясь возможностью, делала маску. И это было очень предусмотрительно с ее стороны! У меня кожа после перелета стала сухой и чувствительной, а у нее, наверное, была нежной и увлажненной, как у ангела. Путешествие – это, конечно, приятно, но может не лучшим образом сказаться на нашей красоте.