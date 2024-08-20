„Этой свадьбой мы как будто сглазили свою совместную жизнь!..“ 4 хорошие причины жениться… и 4 плохие
„Я никогда не мечтала о белом платье и свадебной фате“, – призналась мне подруга, через год после расставания с отцом своих детей приняв предложение руки и сердца от человека, которого знала всего несколько месяцев.
„Но он такой классный и так красиво сделал предложение“, – объясняла 46-летняя подруга, мурлыча, словно только что влюбившаяся юная особа, а не мать двух гимназистов и главный бухгалтер предприятия. Новоиспеченный жених протянул ей помолвочное кольцо на смотровой площадке на Тоомпеа после ужина в ресторане в Старом городе.
Похоже, после пандемии коронавируса люди стали больше, чем раньше, ценить вечные ценности. Звонят бабушкам, разыскивают забытых друзей детства. Больше, чем раньше, ценят долгосрочные отношения, в том числе супружеские.
Очень грустно, что среди моих друзей за последние три года распались несколько пар. Одна из подруг нашла нового мужа и успела развестись уже и с ним. Трое друзей активно ищут новую спутницу в Тиндере. Еще одна однокурсница опять одержима идеей ринуться в новый брак.
Разумеется, я совсем не против брака. Мне самой было 42 года, когда мы с моим вторым спутником жизни без особого шума пошли в загс. Но на это у нас была бесспорная причина: в карьере мужа замаячила возможность отправиться на работу за границу, и чтобы я могла поехать вместе с ним, нужно было официально оформить отношения.
Конечно, есть и другие столь же веские и даже еще лучшие причины обменяться с мужчиной золотыми кольцами. Но есть совершенно неподходящие мотивы для вступления в брак.
Четыре хорошие причины
1. Вместе разумнее, чем по отдельности