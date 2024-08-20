„Этой свадьбой мы как будто сглазили свою совместную жизнь!..“ 4 хорошие причины жениться… и 4 плохие

„Но он такой классный и так красиво сделал предложение“, – объясняла 46-летняя подруга, мурлыча, словно только что влюбившаяся юная особа, а не мать двух гимназистов и главный бухгалтер предприятия. Новоиспеченный жених протянул ей помолвочное кольцо на смотровой площадке на Тоомпеа после ужина в ресторане в Старом городе.

Похоже, после пандемии коронавируса люди стали больше, чем раньше, ценить вечные ценности. Звонят бабушкам, разыскивают забытых друзей детства. Больше, чем раньше, ценят долгосрочные отношения, в том числе супружеские.

Очень грустно, что среди моих друзей за последние три года распались несколько пар. Одна из подруг нашла нового мужа и успела развестись уже и с ним. Трое друзей активно ищут новую спутницу в Тиндере. Еще одна однокурсница опять одержима идеей ринуться в новый брак.

Разумеется, я совсем не против брака. Мне самой было 42 года, когда мы с моим вторым спутником жизни без особого шума пошли в загс. Но на это у нас была бесспорная причина: в карьере мужа замаячила возможность отправиться на работу за границу, и чтобы я могла по­ехать вместе с ним, нужно было официально оформить отношения.

Конечно, есть и другие столь же веские и даже еще лучшие причины обменяться с мужчиной золотыми кольцами. Но есть совершенно неподходящие мотивы для вступления в брак.

Четыре хорошие причины

1. Вместе разумнее, чем по отдельности

Новый тренд – люди часто поздно вступают в брак, и для них это уже второй или третий круг серьезных отношений. У обоих своя история, дети и имущество. И брак вырастает из понимания, что было бы разумно

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