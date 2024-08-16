16.08.2024, 08:30
„Достаточно самой простой камеры или смартфона“. Советы известных эстонских фотографов помогут сделать в отпуске настоящие фотошедевры
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Лето – время отпусков, когда мы много путешествуем, чаще встречаемся с близкими людьми, которых давно не видели, и, конечно, стремимся запечатлеть интересные и важные моменты. Причем хотелось бы, чтобы на фотографиях они были такими же чудесными, как и в жизни. Поэтому журнал Jana Luxury узнал у известных фотографов Эстонии, как включить в себе „режим фотошедевра“!
„Чтобы сделать хорошие фотографии, достаточно самой простой камеры или смартфона. Главное – соблюсти несколько важных моментов“, - уверен эстонский фотограф Константин Татар, который профессионально снимает людей и эксклюзивную недвижимость. Среди его клиентов – отечественные звезды и крупные компании.
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