„Достаточно самой простой камеры или смартфона“. Советы известных эстонских фотографов помогут сделать в отпуске настоящие фотошедевры

Лето – время отпусков, когда мы много путешествуем, чаще встречаемся с близкими людьми, которых давно не видели, и, конечно, стремимся запечатлеть интересные и важные моменты. Причем хотелось бы, чтобы на фотографиях они были такими же чудесными, как и в жизни. Поэтому журнал Jana Luxury узнал у известных фотографов Эстонии, как включить в себе „режим фотошедевра“!