Журнал Яна
16.08.2024, 08:30

„Достаточно самой простой камеры или смартфона“. Советы известных эстонских фотографов помогут сделать в отпуске настоящие фотошедевры

 
ФОТО: Andre Furtado | Pexels

Лето – время отпусков, когда мы много путешествуем, чаще встречаемся с близкими людьми, которых давно не видели, и, конечно, стремимся запечатлеть интересные и важные моменты. Причем хотелось бы, чтобы на фотографиях они были такими же чудесными, как и в жизни. Поэтому журнал Jana Luxury узнал у известных фотографов Эстонии, как включить в себе „режим фотошедевра“!

„Чтобы сделать хорошие фотографии, достаточно самой простой камеры или смартфона. Главное – соблюсти несколько важных моментов“, - уверен эстонский фотограф Константин Татар, который профессионально снимает людей и эксклюзивную недвижимость. Среди его клиентов – отечественные звезды и крупные компании.

Своими секретами хороших фотографий также делятся с читателями фотографы Ксения Шабанова, Эдуард Конствик и Эрленд Штауб.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии